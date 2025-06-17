Повідомляє 24 Канал з посиланням на SlashGear.

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Як починалася розробка Maus

Поява танків на полях Першої світової війни стала переломним моментом, який провів межу між війнами минулого та сучасності. Проте впродовж кількох десятиліть після цього інженери продовжували шукати ідеальний баланс між бронею, мобільністю та вогневою потужністю бронетехніки.

Один із найбільш екстремальних прикладів таких пошуків – танк Panzerkampfwagen VIII Maus. Це наочний приклад того, чому для танка важливішими є мобільність, простота у виробництві й експлуатації, ніж просто товщина броні.

Танк Panzerkampfwagen VIII Maus / Архівне фото

Розробка Maus почалася у 1942 році за наказом Адольфа Гітлера як відповідь на радянські Т-34 та КВ, які застали німецьку армію зненацька своєю бронею та мобільністю. Ідея полягала у тому, аби створити "непереможний" танк, здатний протистояти будь-якому ворожому озброєнню.

Конструюванням займалася компанія Porsche, а збирався танк на заводах концерну Krupp. Результатом став гігант масою близько 188 тонн, довжиною понад 10 метрів, з лобовою бронею до 240 міліметрів і гарматою калібру 128 міліметрів, яку доповнювала ще одна 75-міліметрова гармата.

Для порівняння радянський Т-34 важив 26 – 30 тонн і мав лобову броню завтовшки 45 міліметрів, а ИС-2, який СРСР використовував у пізній період війни, мав вагу 46 тонн із бронею до 120 міліметрів у найтовщому місці.

Чому Maus став провалом

Maus дійсно був майже невразливим для тогочасних протитанкових снарядів, але натомість виявився практично непридатним до бою. Його максимальна швидкість на шосе не перевищувала 20 кілометрів на годину, мав надмірну витрату палива, а через величезну масу він не міг перетинати мости.

Транспортування такого танка було надзвичайно складним – його доводилося розбирати на частини і перевозити залізницею.

До завершення війни Німеччина встигла зібрати лише два прототипи: один з двигуном, інший – без. Жоден із них не брав участі в боях. У травні 1945 року екіпаж знищив один танк, щоб він не потрапив до рук союзників, але його корпус згодом об’єднали з вцілілою баштою другого зразка. Сьогодні цей єдиний уцілілий Maus зберігається у танковому музеї "Кубинка" в Росії.

Maus у танковому музеї "Кубинка" / Фото Wikipedia

Зрештою, Maus став символом хибного підходу – ставки на розміри і вогневу міць без врахування логістики й тактичної гнучкості. Його історія – наочний приклад того, як надмірні інженерні амбіції можуть суперечити реальній військовій стратегії та банальній практичності.

До слова, раніше ми розповідали про уродженця Полтавщини Юрія Будяка, який врятував Вінстона Черчилля від розстрілу під час англо-бурської війни. Цікаво, що згодом вже майбутній прем'єр-міністр Великої Британії визволив українця з полону.