Сообщает 24 Канал со ссылкой на SlashGear.

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Как начиналась разработка Maus

Появление танков на полях Первой мировой войны стало переломным моментом, который провел границу между войнами прошлого и современности. Однако в течение нескольких десятилетий после этого инженеры продолжали искать идеальный баланс между броней, мобильностью и огневой мощностью бронетехники.

Один из самых экстремальных примеров таких поисков – танк Panzerkampfwagen VIII Maus. Это наглядный пример того, почему для танка важнее мобильность, простота в производстве и эксплуатации, чем просто толщина брони.

Танк Panzerkampfwagen VIII Maus / Архивное фото

Разработка Maus началась в 1942 году по приказу Адольфа Гитлера как ответ на советские Т-34 и КВ, которые застали немецкую армию врасплох своей броней и мобильностью. Идея заключалась в том, чтобы создать "непобедимый" танк, способный противостоять любому вражескому вооружению.

Конструированием занималась компания Porsche, а собирался танк на заводах концерна Krupp. Результатом стал гигант массой около 188 тонн, длиной более 10 метров, с лобовой броней до 240 миллиметров и пушкой калибра 128 миллиметров, которую дополняла еще одна 75-миллиметровая пушка.

Для сравнения советский Т-34 весил 26 – 30 тонн и имел лобовую броню толщиной 45 миллиметров, а ИС-2, который СССР использовал в поздний период войны, имел вес 46 тонн с броней до 120 миллиметров в самом толстом месте.

Почему Maus стал провалом

Maus действительно был почти неуязвимым для тогдашних противотанковых снарядов, но зато оказался практически непригодным к бою. Его максимальная скорость на шоссе не превышала 20 километров в час, имел чрезмерный расход топлива, а из-за огромной массы он не мог пересекать мосты.

Транспортировка такого танка была чрезвычайно сложной – его приходилось разбирать на части и перевозить по железной дороге.

До завершения войны Германия успела собрать лишь два прототипа: один с двигателем, другой – без. Ни один из них не участвовал в боях. В мае 1945 года экипаж уничтожил один танк, чтобы он не попал в руки союзников, но его корпус впоследствии объединили с уцелевшей башней второго образца. Сегодня этот единственный уцелевший Maus хранится в танковом музее "Кубинка" в России.

Maus в танковом музее "Кубинка" / Фото Wikipedia

В конце концов, Maus стал символом ошибочного подхода – ставки на размеры и огневую мощь без учета логистики и тактической гибкости. Его история – наглядный пример того, как чрезмерные инженерные амбиции могут противоречить реальной военной стратегии и банальной практичности.

К слову, ранее мы рассказывали об уроженце Полтавщины Юрии Будяке, который спас Уинстона Черчилля от расстрела во время англо-бурской войны. Интересно, что впоследствии уже будущий премьер-министр Великобритании освободил украинца из плена.