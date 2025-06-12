Сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "История для взрослых".

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Какой язык использовали во времена Киевской Руси

Автор канала отмечает, что в 10 веке для письма использовали старославянский (церковный) язык, который, по легенде, создали братья Кирилл и Мефодий. Именно на этом языке писали первые книги, хроники и летописи, ведь он считался "священным".

Перевод богослужебных книг Кириллом и Мефодием / Миниатюра из Радзивиловской летописи

В видео также объясняется, что жители Киевской Руси не владели в совершенстве литературным старославянским, поэтому в текстах иногда попадались вкрапления разговорной речи.

Этот язык на самом деле был южномакедонским диалектом староболгарского. На украинской территории на нем никто не общался, поэтому неудивительно, что в письменный язык постепенно попадали элементы живой разговорной речи,

– объясняет автор.

В то же время в повседневной жизни жители Киевской Руси общались на древнерусском языке – общим языком восточнославянских народов, из которого впоследствии развились украинский и другие современные языки.

Хотя древнерусский звучал иначе, чем современные языки, он имел с ними не мало общих черт.

К слову, наиболее родственный с современным украинским языком – белорусский. Интересно, что русский язык занимает лишь пятое место по приближенности.