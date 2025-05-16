Сообщает 24 Канал со ссылкой на ведущую "Слей Шоу" Марию Тучку.

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Какие языки считаются ближайшими к украинскому

По словам Тучки, белорусский язык является наиболее родственным с украинским по лексическим, фонетическим и грамматическим характеристикам.

На втором месте по сходству – польский, несмотря на то, что он входит в западнославянскую группу. Украинский и польский имеют много общих слов, особенно часто их употребляют в западных областях Украины.

Украинский и польский языки довольно родственные / Фото GettyImages

Словацкий и чешский также имеют определенное сходство с украинским, в частности в лексике и фонетике, хотя в языковой родословной эти языки стоят значительно дальше. В то же время между украинцами и словаками нередко возникает взаимопонимание даже без перевода.

Я, кстати, когда-то стояла в очереди в ночной клуб в Берлине и познакомилась с ребятами из Словакии. Я была так удивлена, что мы говорили между собой на своих родных языках – я на украинском, а они на словацком, и мы реально понимали друг друга,

– поделилась ведущая.

Русский же язык, вопреки распространенному представлению, лишь пятый в списке родственных. Он имеет немало отличий от украинского, прежде всего в фонетическом плане.

К слову, мало кто знает, но Украина могла называться Роксолания. Оно было популярным в среде образованных слоев общества, но исчезло из употребления в конце XVIII века.