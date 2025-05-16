Повідомляє 24 Канал з посиланням на ведучу "Слей Шоу" Марію Тучку.

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Які мови вважаються найближчими до української

За словами Тучки, білоруська мова є найбільш спорідненою з українською за лексичними, фонетичними та граматичними характеристиками.

На другому місці за схожістю – польська, попри те, що вона входить до західнослов’янської групи. Українська та польська мають багато спільних слів, особливо часто їх вживають в західних областях України.

Українська та польська мови є доволі спорідненими / Фото GettyImages

Словацька й чеська також мають певну схожість з українською, зокрема у лексиці та фонетиці, хоча в мовному родоводі ці мови стоять значно далі. Водночас між українцями й словаками нерідко виникає взаєморозуміння навіть без перекладу.

Я, до речі, колись стояла у черзі до нічного клубу в Берліні і познайомилася з хлопцями зі Словаччини. Я була так здивована, що ми говорили між собою своїми рідними мовами – я українською, а вони словацькою, і ми реально розуміли один одного,

– поділилася ведуча.

Російська ж мова, всупереч поширеному уявленню, лише п’ята у списку споріднених. Вона має чимало відмінностей від української, передусім у фонетичному плані.

До слова, мало хто знає, але Україна могла називатися Роксоланія. Вона була популярною в середовищі освічених верств суспільства, але зникла з ужитку наприкінці XVIII століття.