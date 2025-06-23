Сообщает 24 Канал со ссылкой на германиста, доктора исторических наук, директора Института всемирной истории Национальной академии наук Украины Андрея Кудряченко в интервью для "Главкома".

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Какие репарации получила Украина от Германии

Мало кто знает, что известная коллекция сирени в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко имеет послевоенное происхождение.

Согласно информации на сайте Ботанического сада, в 1946 году из Германии в Украину привезли первые саженцы сирени обыкновенной и широколистной французской, немецкой и американской селекции. Именно эти 30 сортов стали основой коллекции.

Это наиболее экзотическая часть того наследия Третьего Рейха, который Москва позволила Украине получить в качестве репараций после войны,

– отмечает Кудряченко.

Сирень в ботаническом саду Киева / Фото Валентины Полищук

Он рассказал, что из Германии в Украину было доставлено всего 33 вагона саженцев декоративных растений.

Однако с Ботаническим садом связан еще один малоизвестный "немецкий след". К обустройству его территории привлекали пленных солдат Вермахта.

"Существует документ, в котором Никита Хрущев, который тогда был председателем Совета народных комиссаров, то есть правительства УССР, просит Сталина выделить больше пленных для восстановительных работ, аргументируя тем, что Украина больше всего из советских республик пострадала от разрушений во время войны. Однако Сталин отказал", – отмечает ученый.

Напомним, недавно в Киеве воссоздали мозаику Аллы Горской "Боривитер", которую уничтожили россияне в Мариуполе. Для этого в столицу со всего мира свезли 700 килограммов материалов.