Логотип Apple вигадали не випадково: чому на яблуці є надкушене місце

Якщо сьогодні побачити надкушене яблуко, майже кожен одразу впізнає Apple. Цей логотип настільки звичний, що мало хто замислюється, навіщо на яблуці взагалі залишили характерний укус.

А ще цікавіше, що навколо цієї деталі роками виникали різні версії – від гри слів із комп'ютерним "байтом" до історії Аллана Тюрінга. Насправді причина була значно простішою, пише 24 Канал.

Навіщо яблуку знадобився укус?

Знаменитий логотип створив американський дизайнер Роб Янофф у 1977 році, коли Apple працювала над новим візуальним стилем. Перед ним стояло досить просте завдання: зробити яблуко таким, щоб його можна було легко впізнати навіть у маленькому розмірі.

І тут виникла проблема. Якщо сильно зменшити зображення цілого яблука, воно могло нагадувати вишню або інший круглий фрукт. Тому Янофф додав характерний укус збоку.

Сам дизайнер згодом пояснював, що ця деталь була потрібна насамперед для масштабу та впізнаваності: навіть маленький силует одразу сприймався саме як яблуко.

Цікаво, що сам Янофф називав справжню причину дещо "розчаровуючою" порівняно з усіма красивими легендами, які з'явилися навколо логотипа.

А що із "байтом"?

Одна з найпопулярніших версій полягає в тому, що bite – "укус" – звучить так само, як byte, базова одиниця цифрової інформації. Для логотипа комп'ютерної компанії це справді здається ідеальним символом.

Але Янофф запевняв: це не було задумано спочатку. За його словами, вже після створення логотипа креативний директор звернув його увагу на комп'ютерний термін byte.

Дизайнер був здивований, адже на момент роботи над логотипом навіть не знав усіх базових комп'ютерних термінів. Тобто каламбур виявився настільки вдалим, що згодом люди почали сприймати його як частину задуму.

До чого тут Адам, Єва та Аллан Тюрінг

Навколо укусу виникло ще кілька ефектних теорій. Одна з них пов'язує яблуко із забороненим плодом із біблійної історії про Адама та Єву – символом знань.

Інша стосується британського математика Аллана Тюрінга, одного з піонерів комп'ютерної науки. Існує легенда, що після його смерті поруч із ним знайшли надкушене яблуко, яке могло містити ціанід.

Через це фанати Apple намагалися побачити в логотипі своєрідну данину Тюрінгу. Проте Янофф заперечував, що надихався цими історіями.

За його словами, символізм з'явився вже після створення логотипа, коли люди почали самостійно шукати в ньому приховані сенси.