Apple підвищила вартість індивідуального тарифу Apple One після чергового подорожчання стримінгового сервісу Apple TV. Нові ціни почали діяти 28 серпня 2026 року. Про зміну повідомили MacRumors та інші профільні видання.

Скільки тепер коштує Apple One?

У США індивідуальна підписка Apple One тепер коштує 21,95 долара на місяць замість попередніх 19,95 долара. Таким чином, щомісячна плата зросла на 2 долари, або приблизно на 10%.

При цьому Apple не підвищувала сьогодні вартість сімейного та преміального тарифів Apple One. Для них зміни відбулися раніше – разом із попереднім підвищенням цін на Apple Music у липні.

Причина нинішньої зміни безпосередньо пов'язана з Apple TV. Компанія сьогодні збільшила вартість окремої підписки на свій стримінговий сервіс, і це автоматично вплинуло на ціну індивідуального пакета Apple One.

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Самостійна підписка на Apple TV у США тепер коштує 14,99 долара на місяць. Раніше вона обходилася в 12,99 долара. Річна підписка також подорожчала – зі 99 до 119 доларів. Тобто щомісячна ціна Apple TV збільшилася на 2 долари, а річна – одразу на 20 доларів.

Для існуючих користувачів зміна також матиме значення: нова ціна застосовуватиметься до них після завершення відповідного поточного періоду оплати, а перед переходом на новий тариф Apple має повідомити про зміну вартості.

Це вже не перше подорожчання сервісу. За даними The Verge, нинішнє підвищення стало четвертим за останні чотири роки. Від моменту запуску сервісу у 2019 році щомісячна ціна зросла з 4,99 до 14,99 долара.

Чому подорожчав саме Apple One?

Apple One об'єднує кілька сервісів компанії в одному пакеті. Тому зміна вартості окремого сервісу може впливати і на ціну комплекту. Індивідуальний тариф дає користувачеві доступ до кількох сервісів Apple за єдиною щомісячною платою. Серед них – Apple Music, Apple TV, Apple Arcade та сховище iCloud+.

Саме Apple TV цього разу став причиною перегляду ціни найдоступнішого пакета.

Водночас Apple не стала одночасно змінювати всі тарифи Apple One. Family та Premier сьогодні залишилися без змін, оскільки їхня ціна вже зросла минулого місяця. Таким чином, компанія фактично розділила підвищення вартості різних рівнів підписки на два етапи.

У яких країнах зросли ціни?

Нинішнє підвищення має обмежений географічний масштаб. Воно стосується користувачів у США, Бразилії, Чилі та Мексиці.

Тобто глобального одночасного перегляду вартості Apple One цього разу не відбулося. В інших країнах ціни можуть залишатися без змін, хоча Apple вже неодноразово переглядала вартість своїх сервісів на різних ринках окремо.

Apple продовжує дорожчати свої сервіси

Нинішнє підвищення відбувається лише через кілька тижнів після того, як Apple змінила ціни на Apple Music. Тепер дорожчим став і Apple TV, а разом із ним – індивідуальний Apple One. Для компанії сервіси є важливою частиною бізнесу, а підвищення вартості підписок дозволяє збільшувати виручку без необхідності піднімати ціни на самі пристрої.

Водночас Apple продовжує активно розширювати контентну пропозицію Apple TV. Сервіс отримує нові серіали, фільми та спортивні трансляції. Серед іншого, Apple розвиває трансляції Формули-1, MLB та MLS, паралельно інвестуючи у власні проєкти.

Однак для користувачів це означає просту зміну – підписка на екосистему Apple поступово стає дорожчою. Тепер американським користувачам, які користуються індивідуальним Apple One, доведеться платити 21,95 долара щомісяця замість 19,95 долара.