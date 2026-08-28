Apple повысила стоимость индивидуального тарифа Apple One после очередного подорожания стримингового сервиса Apple TV. Новые цены вступили в силу 28 августа 2026 года. Об этом сообщили MacRumors и другие профильные издания.

Сколько теперь стоит Apple One?

В США индивидуальная подписка на Apple One теперь стоит 21,95 доллара в месяц вместо прежних 19,95 доллара. Таким образом, ежемесячная плата выросла на 2 доллара, или примерно на 10%.

При этом Apple не повышала сегодня стоимость семейного и премиального тарифов Apple One. Для них изменения произошли ранее – вместе с предыдущим повышением цен на Apple Music в июле.

Причина нынешнего изменения напрямую связана с Apple TV. Компания сегодня увеличила стоимость отдельной подписки на свой стриминговый сервис, и это автоматически повлияло на цену индивидуального пакета Apple One.

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Отдельная подписка на Apple TV в США теперь стоит 14,99 доллара в месяц. Ранее она обходилась в 12,99 доллара. Годовая подписка также подорожала – с 99 до 119 долларов. То есть ежемесячная цена Apple TV увеличилась на 2 доллара, а годовая – сразу на 20 долларов.

Для существующих пользователей изменение также будет иметь значение: новая цена будет применяться к ним после завершения соответствующего текущего платежного периода, а перед переходом на новый тариф Apple должна уведомить об изменении стоимости.

Это уже не первое подорожание сервиса. По данным The Verge, нынешнее повышение стало четвертым за последние четыре года. С момента запуска сервиса в 2019 году ежемесячная цена выросла с 4,99 до 14,99 доллара.

Почему подорожал именно Apple One?

Apple One объединяет несколько сервисов компании в одном пакете. Поэтому изменение стоимости отдельного сервиса может влиять и на цену всего пакета. Индивидуальный тариф дает пользователю доступ к нескольким сервисам Apple за единую ежемесячную плату. Среди них – Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и хранилище iCloud+.

Именно Apple TV на этот раз стал причиной пересмотра цены самого доступного пакета.

В то же время Apple не стала одновременно менять все тарифы Apple One. Тарифы Family и Premier сегодня остались без изменений, поскольку их цена уже выросла в прошлом месяце. Таким образом, компания фактически разделила повышение стоимости различных уровней подписки на два этапа.

В каких странах выросли цены?

Нынешнее повышение имеет ограниченный географический масштаб. Оно касается пользователей в США, Бразилии, Чили и Мексике.

То есть глобального одновременного пересмотра стоимости Apple One на этот раз не произошло. В других странах цены могут оставаться без изменений, хотя Apple уже неоднократно пересматривала стоимость своих сервисов на разных рынках по отдельности.

Apple продолжает повышать цены на свои сервисы

Нынешнее повышение происходит всего через несколько недель после того, как Apple изменила цены на Apple Music. Теперь подорожал и Apple TV, а вместе с ним – индивидуальный Apple One. Для компании сервисы являются важной частью бизнеса, а повышение стоимости подписок позволяет увеличивать выручку без необходимости повышать цены на сами устройства.

В то же время Apple продолжает активно расширять контентное предложение Apple TV. Сервис пополняется новыми сериалами, фильмами и спортивными трансляциями. Среди прочего, Apple развивает трансляции Формулы-1, MLB и MLS, параллельно инвестируя в собственные проекты.

Однако для пользователей это означает одно: подписка на экосистему Apple постепенно становится дороже. Теперь американским пользователям, которые пользуются индивидуальным Apple One, придется платить 21,95 доллара ежемесячно вместо 19,95 доллара.