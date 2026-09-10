"Два старі айфони склеїти дешевше": мережа жорстко тролить нові iPhone 18 та DUO

Після презентації Apple соцмережі традиційно відреагували швидше, ніж встигли з'явитися перші огляди новинок. Цього разу приводів для жартів було одразу кілька: iPhone 18 Pro та перший складаний iPhone Duo.

Особливо дісталося формату смартфона. У складеному вигляді Duo нагадує невелику книжечку або застарілий чохол-книжку, а Iphone 18 Pro шокував ціною.

Чохол-книжечка вийшов на новий рівень

Одна з головних тем мемів, які з'явилися після презентації, саме форма Duo. Люди порівнюють його з книжкою, блокнотом, паспортом та навіть із чохлом-книжечкою, який свого часу був популярним аксесуаром для звичайних смартфонів.

Іронія в тому, що тепер сама Apple зробила телефон, який виглядає як той самий чохол-книжка, тільки за значно більші гроші. Власне, Apple і не приховує, що Duo можна використовувати у різних положеннях, зокрема частково складеним, як книжку або поставленим на поверхню.

Меми про iPhone Duo / cкриншоти із Threads та Х

Особливо дотепними стали відео, на яких iPhone Duo імітують з двох склеяних частин. Наприклад, де склеюють два старі і більш дешеві айфони, натякаючи, що новий айфон за дві тисячі баксів можна створити і з дешевших "аналогів".

Тепер жодних зауважень: "ти не так сфотографував"

Ще один мемний привід дала камера. В iPhone Duo є функція Duo Preview: людина, яку фотографують, може бачити на зовнішньому екрані попередній вигляд кадру і сама контролювати, як вона в ньому виходить.

Тобто тепер не потрібно робити 27 фотографій, а потім отримувати зауваження: "А можна ще раз, я тут дивно стою?".

А ще смартфон може визначити, коли всі учасники кадру готові, і сам зробити фотографію, тож людині не потрібно бігти до групи після встановлення таймера. Звучить зручно, але для мемів це теж подарунок.

Меми про iPhone Duo / cкриншоти із Threads

І все це за 1 999 доларів

Ну і куди ж без ціни. iPhone Duo коштує від 1 999 доларів, Iphone 18 від 1199 доларів, а iPhone 18 Pro Max – від 1299 доларів. Тому меми про "продати нирку", взяти кредит або залишити смартфон у спадок дітям теж майже неминучі.

Меми про нові iPhone / cкриншоти із Threads