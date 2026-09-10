Тренди Будь у тренді "Два старі айфони склеяти дешевше": мережа жорстко тролить нові iPhone 18 та DUO
10 вересня, 11:25
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"Два старі айфони склеїти дешевше": мережа жорстко тролить нові iPhone 18 та DUO

Аліна Кулеба

Після презентації Apple соцмережі традиційно відреагували швидше, ніж встигли з'явитися перші огляди новинок. Цього разу приводів для жартів було одразу кілька: iPhone 18 Pro та перший складаний iPhone Duo.

Особливо дісталося формату смартфона. У складеному вигляді Duo нагадує невелику книжечку або застарілий чохол-книжку, а Iphone 18 Pro шокував ціною.

Чохол-книжечка вийшов на новий рівень

Одна з головних тем мемів, які з'явилися після презентації, саме форма Duo. Люди порівнюють його з книжкою, блокнотом, паспортом та навіть із чохлом-книжечкою, який свого часу був популярним аксесуаром для звичайних смартфонів. 

Іронія в тому, що тепер сама Apple зробила телефон, який виглядає як той самий чохол-книжка, тільки за значно більші гроші. Власне, Apple і не приховує, що Duo можна використовувати у різних положеннях, зокрема частково складеним, як книжку або поставленим на поверхню.

Меми про iPhone Duo / cкриншоти із Threads та Х

Особливо дотепними стали відео, на яких iPhone Duo імітують з двох склеяних частин. Наприклад, де склеюють два старі і більш дешеві айфони, натякаючи, що новий айфон за дві тисячі баксів можна створити і з дешевших "аналогів".

Тепер жодних зауважень: "ти не так сфотографував"

Ще один мемний привід дала камера. В iPhone Duo є функція Duo Preview: людина, яку фотографують, може бачити на зовнішньому екрані попередній вигляд кадру і сама контролювати, як вона в ньому виходить. 

Тобто тепер не потрібно робити 27 фотографій, а потім отримувати зауваження: "А можна ще раз, я тут дивно стою?". 

А ще смартфон може визначити, коли всі учасники кадру готові, і сам зробити фотографію, тож людині не потрібно бігти до групи після встановлення таймера. Звучить зручно, але для мемів це теж подарунок. 

Меми про iPhone Duo / cкриншоти із Threads

І все це за 1 999 доларів

Ну і куди ж без ціни. iPhone Duo коштує від 1 999 доларів, Iphone 18 від 1199 доларів, а iPhone 18 Pro Max – від 1299 доларів. Тому меми про "продати нирку", взяти кредит або залишити смартфон у спадок дітям теж майже неминучі.

Меми про нові iPhone / cкриншоти із Threads

 