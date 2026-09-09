Apple Intelligence по-новому

Під час презентації новий генеральний директор Apple Джон Тернус наголосив на захисті персональних даних. Штучний інтелект Apple Intelligence працює безпосередньо на пристрої, а для складніших обчислень використовується система Private Cloud Compute, яка гарантує, що навіть Apple не має доступу до інформації користувача.

iPhone залишається центром екосистеми бренду, забезпечуючи роботу оновленої Siri, аналітики здоров'я на Apple Watch та живого перекладу в AirPods.

Який чип отримали iPhone 18 Pro та 18 Pro Max?

Серцем iPhone 18 Pro та 18 Pro Max став найшвидший процесор у історії компанії, A20 Pro, який отримав оновлені ядра CPU і GPU, а також другий процесор Neural Engine. Цей чипсет створили за передовим 2-нанометровим технологічним процесом.

Смартфони також отримали найдовший час автономної роботи в історії лінійки та просунуту систему камер із покращеними можливостями для нічної зйомки й розширеним творчим контролем.

Яким став оновлений дизайн і які кольори доступні?

Оновлений дизайн гаджетів вирізняється єдиною колірною гамою алюмінієвої рамки та задньої скляної панелі.

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Флагмани представлені у глибокому чорному, оновленому сріблястому, а також у нових кольорах Glacier та бордовому Burgundy.

Як підкреслила представниця Apple Лілліан, нові смартфони створені для повноцінного використання потенціалу найновіших моделей Apple Foundation.

Коли очікують вихід доступніших пристроїв?

Нагадаємо, презентацію флагманських моделей iPhone 18 Pro та 18 Pro Max очікували як головну подію осені, тоді як вихід доступніших пристроїв очікується навесні 2027 року.

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