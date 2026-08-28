Під самим центром Дніпра ховається цілий підземний світ: що стало з недобудованим метро

Під ногами людей, які щодня гуляють центром Дніпра, є місце, про яке більшість навіть не здогадується. На глибині близько 19 метрів захована величезна шахта майбутнього метро, де будівельники встигли пройти крізь граніт, а потім роботи раптово зупинилися.

Тепер d1.ua показали, як виглядає ця підземна частина Дніпра. І побачене більше нагадує декорації до фільму про постапокаліпсис, ніж звичайний міський транспортний об'єкт.

Що ховається під центром Дніпра?

На фото – 13-й ствол Дніпровського метрополітену. Саме через нього будівельники мали прокладати нові ділянки підземки. Але тут на них чекав несподіваний противник – граніт.

Центральна частина Дніпра розташована на Українському кристалічному щиті, тому буквально під містом починаються надзвичайно міцні породи. Техніка не могла нормально пройти крізь них, тому будівельникам довелося використовувати буровибуховий метод.

13-й ствол Дніпровського метрополітену / d1.ua

Тобто поки на поверхні люди ходили вулицями, їздили автомобілі та працювали магазини, під ними фахівці пробивали шлях крізь суцільну скелю. І це, мабуть, одна з найцікавіших особливостей дніпровського метро: частину підземних споруд довелося створювати буквально всередині гранітного масиву.

Метро, яке зупинилося на 19-метровій глибині

У 2022 році будівництво призупинила турецька компанія Limak, яка була генеральним підрядником. Згодом вона розірвала контракт в односторонньому порядку. З того часу 13-й ствол фактично залишився законсервованим.

Але просто закрити його і забути про об'єкт не можна. Під землею постійно працюють насоси, які відкачують ґрунтові води, а також вентиляційні системи. Інакше вода могла б накопичуватися у шахті та створювати проблеми вже на поверхні.

Тобто недобудоване метро продовжує "жити" навіть тоді, коли будівельники там не працюють.

Найцікавіше – те, чого не видно з поверхні

Особливий контраст у тому, що все це розташоване практично в самому центрі Дніпра. На поверхні – проспект Дмитра Яворницького, автомобілі, перехожі та міська метушня. А всього за кілька десятків метрів нижче – величезна підземна шахта, гранітні породи, тунелі та інженерні системи.

Саме тому фотографії 13-го ствола виглядають майже сюрреалістично: місто, яким ми його знаємо, має ще один рівень – прихований під землею. І поки невідомо, коли будівництво тут продовжиться, ця частина Дніпра залишається одним із найбільш незвичних місць міської інфраструктури – об'єктом, який щодня знаходиться буквально під ногами тисяч людей.