Теперь d1.ua показали, как выглядит эта подземная часть Днепра. И увиденное больше напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе, чем обычный городской транспортный объект.

Что скрывается под центром Днепра?

На фото – 13-й ствол Днепровского метрополитена. Именно через него строители должны были прокладывать новые участки метро. Но здесь их ждал неожиданный противник – гранит.

Центральная часть Днепра расположена на Украинском кристаллическом щите, поэтому буквально под городом начинаются чрезвычайно прочные породы. Техника не могла нормально пройти сквозь них, поэтому строителям пришлось использовать буро-взрывной метод.

13-й ствол Днепровского метрополитена / d1.ua

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То есть пока на поверхности люди ходили по улицам, ездили автомобили и работали магазины, под ними специалисты пробивали путь сквозь сплошную скалу. И это, пожалуй, одна из самых интересных особенностей Днепровского метро: часть подземных сооружений пришлось создавать буквально внутри гранитного массива.

Метро, строительство которого остановилось на глубине 19 метров

В 2022 году строительство приостановила турецкая компания Limak, которая выступала генеральным подрядчиком. Впоследствии она расторгла контракт в одностороннем порядке. С тех пор 13-й ствол фактически остался законсервированным.

Но просто закрыть его и забыть об объекте нельзя. Под землей постоянно работают насосы, откачивающие грунтовые воды, а также вентиляционные системы. В противном случае вода могла бы скапливаться в шахте и создавать проблемы уже на поверхности.

То есть недостроенное метро продолжает "жить" даже тогда, когда строители там не работают.

Самое интересное – то, чего не видно с поверхности

Особый контраст заключается в том, что все это расположено практически в самом центре Днепра. На поверхности – проспект Дмитрия Яворницкого, автомобили, прохожие и городская суета. А всего в нескольких десятках метров ниже – огромная подземная шахта, гранитные породы, туннели и инженерные системы.

Именно поэтому фотографии 13-го ствола выглядят почти сюрреалистично: у города, каким мы его знаем, есть еще один уровень – скрытый под землей. И пока неизвестно, когда строительство здесь возобновится, эта часть Днепра остается одним из самых необычных мест городской инфраструктуры – объектом, который ежедневно находится буквально под ногами тысяч людей.