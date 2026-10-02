Старші за Івано-Франківськ на сотні років: 5 найдавніших міст Прикарпаття

Івано-Франківщина має дуже давню історію, яка сягає часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Деякі міста області виникли задовго до появи сучасного Івано-Франківська.

Їхні назви можна знайти в давніх літописах. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Івано-Франківської області.

Галич

Історія Галича почалася задовго до появи Івано-Франківська. Перша згадка про місто датується 898 роком, що робить його одним із найдавніших міст України.

Де розташований Галич: дивіться на карті

У XII столітті Галич став столицею Галицького князівства. Пізніше місто було одним із головних центрів Галицько-Волинської держави.

Долина

Долина також має історію, якій понад тисячу років. Її заснування пов'язують із 979 роком, а головною причиною появи поселення стали соляні джерела.

Де розташована Долина: дивіться на карті

Саме сіль протягом століть була справжнім багатством міста. Завдяки солеварінню Долина перетворилася на важливий осередок соляного промислу на Прикарпатті.

Тисмениця

Тисмениця має дуже давню історію. Перша письмова згадка про місто датується 1062 роком.

Де розташована Тисмениця: дивіться на карті

Пізніше, у 1143 році, місто згадується вже в Іпатіївському літописі. А у 1449 році Тисмениця отримала магдебурзьке право та почала активно розвиватися як торговельний і ремісничий центр.

Особливо місто прославилося завдяки виробництву хутра та шкіри.

Снятин

Ще одним дуже давнім містом Прикарпаття є Снятин. Перша згадка про нього датується 1158 роком.

Де розташований Снятин: дивіться на карті

Назву міста пов'язують із галицьким боярином Костянтином Сирославичем, якого в давніх джерелах називали Снятином. У 1448 році місто отримало магдебурзьке право та стало одним із важливих торговельних центрів Покуття.

Рогатин

Рогатин уперше згадується у 1184 році, коли поселення входило до Галицько-Волинського князівства за часів Ярослава Осмомисла.

Де розташований Рогатин: дивіться на карті

Через кілька століть місто отримало магдебурзьке право. Це сталося у 1415 році. Але найбільше Рогатин відомий завдяки Роксолані.

Саме Рогатин традиційно називають її батьківщиною, хоча навколо точного місця її народження досі точаться суперечки.