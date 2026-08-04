Йдеться про Галич, який став центром Галицько-Волинського князівства та входив до числа найбільших міст середньовічної Європи. Про це розповів український історик Мирослав Височанський у відео на YouTube-каналі "Манускрипт".

Як Галич став столицею Галицько-Волинського князівства

За словами історика, сучасний Галич розташований приблизно за 5 кілометрів від місця, де в давнину була столиця Галицько-Волинського князівства. Давній Галич розташовувався на території сучасного села Крилос.

Де розташований давній Галич: дивіться на карті

Найбільшого розквіту місто досягло за князя Ярослава Осмомисла, якого згадують у відомому давньоруському творі "Слово о полку Ігоревім". Саме тоді Галич був одним із найважливіших політичних і культурних центрів Русі.

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Згодом князь Роман Мстиславич об'єднав Волинь і Галичину в єдину державу – Галицько-Волинське князівство. Після цього Галич став її столицею та одним із найбільших міст Європи того часу.

Макет давнього Галича / Фото Андрія Бондаренка

Височанський також розповів, що існує кілька версій походження назви міста. За однією з них, вона пов'язана з птахом галкою, яка зображена на гербі Галича.

Інша версія стверджує, що назва походить від грецького слова "галас", що означає "сіль", адже в цих краях здавна були її значні поклади.