Старші за Київ: 5 найдавніших міст Одещини, які вражають своїм віком

Одещина асоціюється передусім із морем, лиманами та курортами, однак мало хто задумується про історія цього регіону. Саме тут розташовані міста, історія яких сягає античних часів.

Деякі з них виникли задовго до появи Києва, а їхні назви протягом століть змінювалися разом із державами, які контролювали регіон. 24 Канал розповідає про 5 найдавніших міст Одеської області.

Кілія

Часто Кілію називають найстарішим містом України. Урядовий перелік історичних населених місць визначає час її заснування як VII століття до нашої ери, а у 2018 році місцева влада взяла за точну дату 682 рік до нашої ери. Таким чином, за цією версією, місту вже понад 2700 років.

Де розташована Кілія: дивіться на карті

Водночас важливо зазначити, що саме дата 682 року до нашої ери не є беззаперечно доведеною археологами. Дослідники досі дискутують щодо точного часу виникнення Кілії.

Білгород-Дністровський

Історія Білгорода-Дністровського бере початок ще наприкінці VI століття до нашої ери. Саме тоді грецькі колоністи з Мілета заснували на березі Дністровського лиману місто Тіра, яке стало основою сучасного Білгорода-Дністровського. Археологічні знахідки підтверджують існування античного поселення.

Де розташований Білгород-Дністровський: дивіться на карті

У різні історичні періоди місто мало чимало назв і пережило владу римлян, візантійців, молдавських князів, османів та інших держав. У 1999 році Білгород-Дністровський відзначив своє 2500-річчя.

Рені

Рені – ще одне давнє місто українського Придунав'я. В околицях сучасного міста археологи знаходили сліди поселень різних епох, а історію самого Рені пов'язують із давньогрецькою колонізацією регіону у IV столітті до нашої ери. Водночас точно встановити безперервність існування саме сучасного міста від античної доби складно.

Де розташоване Рені: дивіться на карті

Надійно зафіксована дата – 1548 рік, коли місто і порт уперше згадуються в письмових джерелах. На той час Рені входило до складу Молдавського князівства.

Вигідне розташування біля Дунаю та Пруту сприяло тому, що Рені поступово стало важливим торговельним і портовим центром.

Балта

Балта розташована на півночі Одеської області, на річці Кодима. Першу письмову згадку про поселення датують 1526 роком.

У різні періоди місто розвивалося по обидва боки Кодими. На одному березі існувала османська Балта, а на іншому у XVIII столітті виник польський Юзефград, заснований Любомирськими.

Де розташована Балта: дивіться на карті

У 1797 році Балту та Юзефград офіційно об'єднали в одне місто. Згодом воно перетворилося на важливий торговельний центр Поділля.

Ізмаїл

Наразі немає єдиної загальновизнаної дати появи міста. Різні версії відносять його витоки до періоду від V століття до нашої ери до кінця XVI століття.

Де розташований Ізмаїл: дивіться на карті

Традиційною датою заснування Ізмаїла вважають 1590 рік, однак історики звертають увагу на документи, які свідчать про існування поселення тут ще раніше. Тому цю дату варто сприймати саме як усталену історичну версію, а не беззаперечний момент виникнення міста.

Сьогодні Ізмаїл є одним із головних портових центрів України на Дунаї.