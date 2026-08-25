Некоторые из них возникли задолго до появления Киева, а их названия на протяжении веков менялись вместе с государствами, контролировавшими регион. "24 Канал" рассказывает о 5 древнейших городах Одесской области.

Килия

Часто Килию называют старейшим городом Украины. Правительственный перечень исторических населенных пунктов определяет время ее основания как VII век до нашей эры, а в 2018 году местные власти приняли за точную дату 682 год до нашей эры. Таким образом, согласно этой версии, городу уже более 2700 лет.

Где находится Килия: смотрите на карте

В то же время важно отметить, что именно дата 682 года до нашей эры не является бесспорно доказанной археологами. Исследователи до сих пор спорят о точном времени возникновения Килии.

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Белгород-Днестровский

История Белгорода-Днестровского берет свое начало еще в конце VI века до нашей эры. Именно тогда греческие колонисты из Милета основали на берегу Днестровского лимана город Тира, который стал основой современного Белгорода-Днестровского. Археологические находки подтверждают существование античного поселения.

Где находится Белгород-Днестровский: смотрите на карте

В разные исторические периоды город носил немало названий и пережил власть римлян, византийцев, молдавских князей, османов и других государств. В 1999 году Белгород-Днестровский отметил свое 2500-летие.

Рени

Рени – еще один древний город украинского Придунавья. В окрестностях современного города археологи находили следы поселений разных эпох, а историю самого Рени связывают с древнегреческой колонизацией региона в IV веке до нашей эры. В то же время точно установить непрерывность существования именно современного города с античных времен сложно.

Где находится Рени: смотрите на карте

Надежно зафиксированная дата – 1548 год, когда город и порт впервые упоминаются в письменных источниках. В то время Рени входило в состав Молдавского княжества.

Выгодное расположение у Дуная и Прута способствовало тому, что Рени постепенно стало важным торговым и портовым центром.

Балта

Балта расположена на севере Одесской области, на реке Кодыма. Первое письменное упоминание о поселении датируется 1526 годом.

В разные периоды город развивался по обе стороны реки Кодыма. На одном берегу находилась османская Балта, а на другом в XVIII веке возник польский Юзефград, основанный Любомирскими.

Где находится Балта: смотрите на карте

В 1797 году Балту и Юзефград официально объединили в один город. Впоследствии он превратился в важный торговый центр Подолья.

Измаил

На данный момент нет единой общепризнанной даты появления города. Различные версии относят его истоки к периоду от V века до нашей эры до конца XVI века.

Где находится Измаил: смотрите на карте

Традиционной датой основания Измаила считается 1590 год, однако историки обращают внимание на документы, свидетельствующие о существовании поселения здесь еще раньше. Поэтому эту дату следует воспринимать именно как устоявшуюся историческую версию, а не как бесспорный момент возникновения города.

Сегодня Измаил является одним из главных портовых центров Украины на Дунае.