Значно старші за Тернопіль: 5 найдавніших міст Тернопільщини

Тернопільщина може похвалитися населеними пунктами з історією, яка сягає часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Деякі з них згадуються в літописах ще понад 900 років тому.

24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Тернопільщини, перші писемні згадки про які датуються XII – XIII століттями.

Микулинці

Микулинці вважають найстарішим населеним пунктом Тернопільщини. Перша писемна згадка про них датується 1096 роком. Селище на річці Серет згадував Володимир Мономах у "Повчанні дітям" під назвою Микулин.

Де розташовані Микулинці: дивіться на карті

Походження назви пов'язують зі святим Миколаєм або воєводою Микулою. У XII столітті Микулин був важливим пунктом на торговому шляху між Галичем і Києвом та мав укріплення.

У 1595 році населений пункт отримав статус міста і право проводити ярмарки. До сьогодні тут збереглися Микулинецький замок і костел.

Теребовля

Теребовля – ще одне з найдавніших міст Тернопільщини. Перша писемна згадка про місто датується 1097 роком. Вона міститься у "Повісті минулих літ" і пов'язана з Любецьким з'їздом князів та осліпленням князя Василька Ростиславича.

Де розташована Теребовля: дивіться на карті

В давнину Теребовля також була столицею Теребовлянського князівства. Водночас археологічні дослідження свідчать, що поселення на цьому місці існувало ще раніше – щонайменше з початку X століття.

Серед його головних історичних пам'яток – замок на Замковій горі.

Шумськ

Шумськ уперше згадується в Іпатіївському літописі під 1149 роком. У XII – XIII століттях він був важливим центром Погорини та волосним центром, а згодом став осередком удільного князівства.

Де розташований Шумськ: дивіться на карті

Історія міста пов’язана і з князем Святославом Шумським, який загинув у битві на Калці у 1223 році.

Шумськ пережив татарські напади, а згодом увійшов до складу Великого князівства Литовського. Сьогодні це невелике місто, яке зберігає пам'ять про княжі часи.

Збараж

Перша писемна згадка про Збараж датується 1211 роком. Місто згадується в Галицько-Волинському літописі як один із укріплених центрів Галицько-Волинської держави.

Де розташований Збараж: дивіться на карті

Водночас літописний Збараж розташовувався біля сучасного Старого Збаража. Значно пізніше тут постав знаменитий замок Збаразьких, який відіграв важливу роль під час повстання Богдана Хмельницького.

Сьогодні Збараж відомий численними архітектурними пам'ятками та насамперед своїм замком.

Кременець

Перша літописна згадка Кременця датується 1226 роком, хоча в окремих джерелах вказують 1227 рік.

Де розташований Кременець: дивіться на карті

Кременець згадується у Галицько-Волинському літописі у зв'язку з битвою, під час якої князь Мстислав Удатний розбив угорське військо під стінами міста.

Особливе місце в історії Кременця посідає замок на горі Бона. Під час монгольської навали у 1240 – 1241 роках він витримав облогу хана Батия і став одним із небагатьох укріплень, які не здалися монголам.