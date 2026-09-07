24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Тернопольской области, первые письменные упоминания о которых относятся к XII – XIII векам.

Микулинцы

Микулинцы считаются старейшим населенным пунктом Тернопольщины. Первое письменное упоминание о них датируется 1096 годом. Посел на реке Серет упоминал Владимир Мономах в "Наставлении детям" под названием Микулин.

Где находятся Микулинцы: смотрите на карте

Происхождение названия связывают со святым Николаем или воеводой Микулой. В XII веке Микулин был важным пунктом на торговом пути между Галичем и Киевом и имел укрепления.

В 1595 году населенный пункт получил статус города и право проводить ярмарки. До сих пор здесь сохранились Микулинецкий замок и костел.

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Теребовля

Теребовля – что еще один из древнейших городов Тернопольщины. Первое письменное упоминание о городе датируется 1097 годом. Оно содержится в "Повести временных лет" и связано с Любецким съездом князей и ослеплением князя Василька Ростиславича.

Где находится Теребовля: смотрите на карте

В древности Теребовля также была столицей Теребовлянского княжества. В то же время археологические исследования свидетельствуют, что поселение на этом месте существовало еще раньше – по крайней мере, с начала X века.

Среди его главных исторических достопримечательностей – замок на Замковой горе.

Шумск

Шумск впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1149 годом. В XII – XIII веках он был важным центром Погорины и волостным центром, а впоследствии стал центром удельного княжества.

Где находится Шумск: смотрите на карте

История города связана и с князем Святославом Шумским, который погиб в битве на Калке в 1223 году.

Шумск пережил татарские набеги, а впоследствии вошел в состав Великого княжества Литовского. Сегодня это небольшой город, который хранит память о княжеских временах.

Збараж

Первое письменное упоминание о Збараже датируется 1211 годом. Город упоминается в Галицко-Волынской летописи как один из укрепленных центров Галицко-Волынского государства.

Где находится Збараж: смотрите на карте

При этом летописный Збараж располагался возле современного Старого Збаража. Значительно позже здесь возник знаменитый замок Збаражских, сыгравший важную роль во время восстания Богдана Хмельницкого.

Сегодня Збараж известен многочисленными архитектурными памятниками и, прежде всего, своим замком.

Кременец

Первое летописное упоминание о Кременец датируется 1226 годом, хотя в отдельных источниках указывается 1227 год.

Где находится Кременец: смотрите на карте

Кременец упоминается в Галицко-Волынской летописи в связи с битвой, во время которой князь Мстислав Удатный разгромил венгерское войско у стен города.

Особое место в истории Кременец занимает замок на горе Бона. Во время монгольского нашествия в 1240 – 1241 годах он выдержал осаду хана Батия и стал одним из немногих укреплений, которые не сдались монголам.