Шок-ціна: чому кілограм цієї кави коштує як нова квартира

Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кави. Для багатьох це просто привід випити ще одну чашку улюбленого напою, однак існує кава, за яку люди готові платити суми, співмірні з вартістю квартири.

Мовиться про зерна, ціна яких може сягати десятків тисяч доларів за кілограм. І справа тут не лише у смаку – на вартість впливають рідкісність зерен, місце вирощування та спосіб їхньої обробки, пише 24 Канал.

За що віддали 30 тисяч доларів

Один із найдорожчих продажів кави в історії пов'язаний із панамською кавою Gesha. У 2024 році лот Hacienda La Esmeralda продали на аукціоні Best of Panama за 1 029 доларів за фунт, тобто приблизно 2 273 долари за кілограм.

Але існують і значно дорожчі аукціонні лоти. У 2025 році на Best of Panama один із лотів Gesha встановив новий світовий рекорд – 30 204 долари за кілограм.

Яка на вигляд кава Gesha / myforestcoffee.com

Чому ця кава така дорога?

Gesha вважають одним із найбільш відомих і рідкісних сортів specialty coffee. Особливо високо цінують зерна з Панами, де їх вирощують на високогірних плантаціях.

На ціну впливають не лише сам сорт, а й мікроклімат, висота вирощування, ручний збір, ретельне сортування та складна обробка зерен.

До того ж на аукціони потрапляють дуже маленькі партії, тому покупці фактично змагаються за обмежену кількість кави.

Тож якщо сьогодні ви просто купите чашку кави, щоб відзначити її день, можете вважати, що вам ще пощастило. Деякі кавові зерна коштують стільки, що один кілограм легко перетворюється на предмет розкоші.