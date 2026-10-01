Речь идет о зернах, цена которых может достигать десятков тысяч долларов за килограмм. И дело здесь не только во вкусе – на стоимость влияют редкость зерен, место выращивания и способ их обработки, пишет 24 Канал.

За что отдали 30 тысяч долларов

Одна из самых дорогих продаж кофе в истории связана с панамским кофе Gesha. В 2024 году лот Hacienda La Esmeralda был продан на аукционе Best of Panama за 1 029 долларов за фунт, то есть примерно 2 273 доллара за килограмм.

Но существуют и значительно более дорогие аукционные лоты. В 2025 году на Best of Panama один из лотов Gesha установил новый мировой рекорд – 30 204 доллара за килограмм.

Как выглядит кофе Gesha / myforestcoffee.com

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Почему этот кофе такой дорогой?

Gesha считается одним из самых известных и редких сортов specialty coffee. Особенно высоко ценятся зерна из Панамы, где их выращивают на высокогорных плантациях.

На цену влияют не только сам сорт, но и микроклимат, высота выращивания, ручной сбор, тщательная сортировка и сложная обработка зерен.

К тому же на аукционы попадают очень небольшие партии, поэтому покупатели фактически соревнуются за ограниченное количество кофе.

Поэтому если сегодня вы просто купите чашку кофе, чтобы отметить этот день, можете считать, что вам еще повезло. Некоторые кофейные зерна стоят так дорого, что один килограмм легко превращается в предмет роскоши.