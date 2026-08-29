Понад 54 години на тиждень: у якій країні світу працюють найдовше

Поки в Європі дедалі частіше обговорюють чотириденний робочий тиждень, у деяких країнах люди працюють значно довше. У одній із країн середня тривалість робочого тижня перевищує 54 години.

Йдеться про невелику гімалайську країну Бутан. Про те, чому там працюють так багато, розповідає 24 Канал.

Скільки триває робочий тиждень у Бутані

За даними Міжнародної організації праці, на які посилається World Population Review, середня тривалість робочого тижня в Бутані становить 54,68 години. За цим показником країна очолює рейтинг держав із найдовшим середнім робочим тижнем.

Де розташований Бутан: дивіться на карті

Для порівняння, як повідомляє Visual Capitalist, у 2025 році в Україні середня тривалість робочого тижня становила приблизно 39,3 годин.

Топ країн із найдовшим робочим тижнем у 2026 році виглядає так:

Бутан – 54,68 години ;

; Лесото – 49,98 години ;

; Сан-Томе і Принсіпі – 49 годин ;

; Республіка Конго – 48,86 години ;

; Йорданія – 48,49 години ;

; ОАЕ – 48,28 години.

Водночас законодавство Бутану передбачає восьмигодинний робочий день, обов'язкові перерви та оплату понаднормової роботи. Проте на практиці ці норми часто не дотримуються.

Середня тривалість робочого тижня у світі в 2025 році / Інфографіка Visual Capitalist

Втім, як повідомляє Business Insider, 61% зайнятих у країні працюють понад 48 годин на тиждень. Особливо поширена понаднормова робота у приватному секторі – сімейному бізнесі, будівництві, транспорті та готельному господарстві.

Через це багатьом жителям Бутану бракує часу на відпочинок та особисте життя.