Речь идет о небольшой гималайской стране Бутан. О том, почему там так много работают, рассказывает 24 Канал.
Сколько длится рабочая неделя в Бутане
По данным Международной организации труда, на которые ссылается World Population Review, средняя продолжительность рабочей недели в Бутане составляет 54,68 часа. По этому показателю страна возглавляет рейтинг государств с самой длинной средней рабочей неделей.
Где находится Бутан: смотрите на карте
Для сравнения: как сообщает Visual Capitalist, в 2025 году в Украине средняя продолжительность рабочей недели составляла примерно 39,3 часа.
Топ стран с самой длинной рабочей неделей в 2026 году выглядит так:
- Бутан – 54,68 часа;
- Лесото – 49,98 часа;
- Сан-Томе и Принсипи – 49 часов;
- Республика Конго – 48,86 часа;
- Иордания – 48,49 часа;
- ОАЭ – 48,28 часа.
В то же время законодательство Бутана предусматривает восьмичасовой рабочий день, обязательные перерывы и оплату сверхурочной работы. Однако на практике эти нормы часто не соблюдаются.
Средняя продолжительность рабочей недели в мире в 2025 году / Инфографика Visual Capitalist
Впрочем, как сообщает Business Insider, 61% занятых в стране работают более 48 часов в неделю. Особенно распространена сверхурочная работа в частном секторе – в семейном бизнесе, строительстве, транспорте и гостиничном хозяйстве.
Из-за этого у многих жителей Бутана не хватает времени на отдых и личную жизнь.