Їм понад 1000 років: 5 найдавніших міст Київщини

На території Київської області є чимало населених пунктів, історія яких сягає часів Київської Русі. Деякі з них згадуються в літописах ще у X столітті.

Їхні назви можна знайти у давніх літописах. Про те, які 5 міст Київщини вважаються найстарішими, розповідає 24 Канал.

Переяслав

Переяслав традиційно вважають найстарішим містом Київщини. Його перша літописна згадка датується 907 роком. Місто фігурує в договорі князя Олега з Візантією.

Де розташований Переяслав: дивіться на карті

Із Переяславом пов'язана й відома легенда про поєдинок воїна князя Володимира з печенізьким богатирем. За переказами, після перемоги цей воїн "перейняв славу" - саме так пояснювали походження назви міста.

Є й інша версія походження назви. Вважається, що місто могло отримати її від чоловічого імені Преслав. Назва вживалася як Переяславль, тобто вказувало на те, що місто було засноване Переяславом або належало йому.

Вишгород

Вперше Вишгород згадується в "Повісті минулих літ" під 946 роком. Тоді його називали "градом Вальзиним" - містом княгині Ольги. Згадки про місто є й у трактаті "Про управління імперією" візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного, написаному в середині X століття.

Де розташований Вишгород: дивіться на карті

Вишгород був північним форпостом Києва та важливою князівською резиденцією. У XI столітті місто стало відомим і як місце, де поховані перші руські святі - Борис і Гліб.

Після монгольської навали давній Вишгород зазнав значних руйнувань, однак залишки його городища збереглися до наших днів.

Васильків

Історія Василькова також сягає часів Володимира Великого. Місто заснував київський князь Володимир Великий у період між 988 і 996 роками. Спочатку воно мало назву Василів - на честь християнського імені князя, Василія.

Де розташований Васильків: дивіться на карті

Василів був одним з опорних пунктів на південних підступах до Києва. У XI столітті тут існувала фортеця, а саме місто відігравало важливу роль у системі оборони Київської Русі.

Бориспіль

З Борисполем ситуація дещо складніша. Місцевість, де сьогодні розташоване місто, згадується в літописах уже у 1015 році. Тоді вона фігурувала під назвами Лто, Льто, Алто або Альто - за назвою річки Альти.

Де розташований Бориспіль: дивіться на карті

Саме тут загинув син Володимира Великого князь Борис, з чиїм іменем пов'язують сучасну назву міста.

Біла Церква

Історія Білої Церкви починається з давньоруського міста Юр'їв. Його заснував князь Ярослав Мудрий у 1032 році для зміцнення південних кордонів Київської Русі.

Де розташована Біла Церква: дивіться на карті

Юр'їв був важливим військовим та адміністративним центром Поросся. Після монгольської навали місто занепало, а згодом відродилося вже під назвою Біла Церква.

Назву пов'язують із давнім храмом, який був збудований із білого каменю. Перша документальна згадка нової назви датується XIV століттям.