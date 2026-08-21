Их названия можно найти в древних летописях. О том, какие 5 городов Киевской области считаются самыми старыми, рассказывает 24 Канал.

Переяслав

Переяслав традиционно считается старейшим городом Киевской области. Его первое летописное упоминание датируется 907 годом. Город фигурирует в договоре князя Олега с Византией.

Где находится Переяслав: смотрите на карте

С Переяславом связана и известная легенда о поединке воина князя Владимира с печенежским богатырем. По преданию, после победы этот воин "перенял славу" – именно так объясняли происхождение названия города.

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Есть и другая версия происхождения названия. Считается, что город мог получить его от мужского имени Преслав. Название употреблялось как Переяславль, то есть указывало на то, что город был основан Переяславом или принадлежал ему.

Вышгород

Впервые Вышгород упоминается в "Повести временных лет" под 946 годом. Тогда его называли "градом Вальзиным" – городом княгини Ольги. Упоминания о городе есть и в трактате "О управлении империей" византийского императора Константина VII Багрянородного, написанном в середине X века.

Где расположен Вышгород: смотрите на карте

Вышгород был северным форпостом Киева и важной княжеской резиденцией. В XI веке город стал известен также как место, где похоронены первые русские святые – Борис и Глеб.

После монгольского нашествия древний Вышгород подвергся значительным разрушениям, однако остатки его городища сохранились до наших дней.

Васильков

История Васильков также уходит корнями во времена Владимира Великого. Город основал киевский князь Владимир Великий в период между 988 и 996 годами. Изначально он носил название Василев – в честь христианского имени князя, Василия.

Где находится Васильков: смотрите на карте

Васильев был одним из опорных пунктов на южных подступах к Киеву. В XI веке здесь существовала крепость, а сам город играл важную роль в системе обороны Киевской Руси.

Борисполь

С Борисполем ситуация несколько сложнее. Местность, где сегодня расположен город, упоминается в летописях уже в 1015 году. Тогда она фигурировала под названиями Лто, Льто, Алто или Альто – по названию реки Альты.

Где расположен Борисполь: смотрите на карте

Именно здесь погиб сын Владимира Великого князь Борис, с чьим именем связывают современное название города.

Белая Церковь

История Белой Церкви начинается с древнерусского города Юрьев. Его основал князь Ярослав Мудрый в 1032 году для укрепления южных границ Киевской Руси.

Где находится Белая Церковь: смотрите на карте

Юрьев был важным военным и административным центром Поросья. После монгольского нашествия город пришел в упадок, а впоследствии возродился уже под названием Белая Церковь.

Название связывают с древним храмом, который был построен из белого камня. Первое документальное упоминание нового названия датируется XIV веком.