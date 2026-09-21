Рівне лише на п'ятому місці: які міста Рівненщини є найстарішими

Рівненщина має багату історію, яка сягає часів Київської Русі. На території області розташовані міста, перші письмові згадки про які з'явилися ще понад тисячу років тому.

Деякі з них свого часу були важливими політичними, торговельними та культурними центрами. Про те, які міста Рівненщини вважаються найстарішими, розповідає 24 Канал.

Дубровиця

Найдавнішим містом Рівненщини вважається Дубровиця. Перша відома письмова згадка про неї датується 1005 роком. Населений пункт згадується у переліку міст, які мали належати до Турівської єпископії, створеної за князя Володимира Святославича.

Де розташована Дубровиця: дивіться на карті

У середньовіччі Дубровиця була центром удільного князівства. У різні періоди місто перебувало у володінні представників князівських родів, зокрема Гольшанських.

Дубно та Острог

Наступні позиції у списку посідають одразу два міста – Дубно та Острог. Обидва вперше згадуються під 1100 роком у літописних джерелах.

Де розташовене Дубно: дивіться на карті

Згадка пов'язана з подіями після Витичівського з'їзду князів. Тоді Давиду Ігоровичу передали, зокрема, Дубен та Острог разом із Чарторийськом і Буськом.

Дубно згодом стало одним із важливих міст Волині. Пізніше ним володіли князі Острозькі та Любомирські. Сьогодні місто відоме передусім своїм замком.

Острог у наступні століття перетворився на важливий культурний та освітній центр. У 1576 році князь Костянтин-Василь Острозький заснував тут Острозьку академію. А в 1581 році в друкарні Івана Федорова в Острозі надрукували знамениту Острозьку Біблію.

Де розташований Острог: дивіться на карті

Корець

Уперше Корець згадується 1150 року під назвою Корчеськ у Київському літописі. У середньовіччі місто було одним із важливих укріплених поселень Волині. Пізніше місто перейшло у володіння князів Острозьких.

Де розташований Корець: дивіться на карті

Особливого розвитку Корець зазнав у XVIII столітті. Тут діяла порцелянова мануфактура, продукція якої стала відомою за межами регіону. До наших днів також збереглися руїни Корецького замку та Свято-Троїцького жіночого монастиря.

Рівне

П'ятірку замикає сучасний обласний центр – Рівне. Його перша відома письмова згадка датується 1283 роком.

Де розташоване Рівне: дивіться на карті

Назва міста фігурує в польській хроніці "Rocznik kapituły krakowskiej" у зв'язку з битвою між військами князя Лєшека Чорного та литовськими силами.

У наступні століття Рівне поступово перетворювалося на важливий торговельний центр Волині. У 1492 році місто отримало Магдебурзьке право, що сприяло розвитку місцевого самоврядування та торгівлі.