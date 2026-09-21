Некоторые из них в свое время были важными политическими, торговыми и культурными центрами. О том, какие города Ровенской области считаются самыми старыми, рассказывает 24 Канал.

Дубровица

Самым древним городом Ровенской области считается Дубровица. Первое известное письменное упоминание о ней датируется 1005 годом. Населенный пункт упоминается в списке городов, которые должны были входить в Туровскую епископию, созданную при князе Владимире Святославиче.

Где находится Дубровица: смотрите на карте

В средневековье Дубровица была центром удельного княжества. В разные периоды город находился во владении представителей княжеских родов, в частности Гольшанских.

Дубно и Острог

Следующие позиции в списке занимают сразу два города – Дубно и Острог. Оба впервые упоминаются под 1100 годом в летописных источниках.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Где находится Дубно: смотрите на карте

Упоминание связано с событиями после Витичевского съезда князей. Тогда Давиду Игоревичу передали, в частности, Дубно и Острог вместе с Чарторийском и Буском.

Дубно впоследствии стало одним из важных городов Волыни. Позже им владели князья Острожские и Любомирские. Сегодня город известен прежде всего своим замком.

Острог в последующие века превратился в важный культурный и образовательный центр. В 1576 году князь Константин-Василий Острожский основал здесь Острожскую академию. А в 1581 году в типографии Ивана Федорова в Остроге напечатали знаменитую Острожскую Библию.

Где находится Острог: смотрите на карте

Корец

Впервые Корец упоминается в 1150 году под названием Корческ в Киевской летописи. В средневековье город был одним из важных укрепленных поселений Волыни. Позже город перешел во владение князей Острожских.

Где находится Корец: смотрите на карте

Особого развития Корец достиг в XVIII веке. Здесь действовала фарфоровая мануфактура, продукция которой стала известна за пределами региона. До наших дней также сохранились руины Корецкого замка и Свято-Троицкого женского монастыря.

Ровно

Пятерку замыкает современный областной центр – Ровно. Его первое известное письменное упоминание датируется 1283 годом.

Где находится Ровно: смотрите на карте

Название города фигурирует в польской хронике "Rocznik kapituły krakowskiej" в связи с битвой между войсками князя Лешека Черного и литовскими силами.

В последующие века Ровно постепенно превращалось в важный торговый центр Волыни. В 1492 году город получил Магдебургское право, что способствовало развитию местного самоуправления и торговли.