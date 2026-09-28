Майже як у кіно: де в Україні є вулиці, які виглядають зовсім не по-українськи

Для того, щоб прогулятися затишними європейськими кварталами чи відчути атмосферу Парижа, українцям зовсім не обов'язково купувати квитки на літак чи оформлювати візи. В Україні є локації, де виникає повне відчуття перебування в іншій країні.

24 Канал зібрав п'ять найяскравіших українських вулиць та кварталів, які виглядають абсолютно "не по-українськи", але вони готові стати ідеальним тлом для фотосесії.

"Маленький Відень" у Чернівцях

Якщо ви мрієте про австро-угорський шик, вирушайте на вулицю Ольги Кобилянської в Чернівцях. Це головна пішохідна артерія міста, яку за австрійських часів, за легендою, мили з милом та підмітали букетами троянд.

Завдяки розкішній бруківці, витонченим кованим балконам та будинкам у стилі віденського сецесіону, тут створюється стовідсоткове відчуття прогулянки віденськими кварталами.

Вулиця Ольги Кобилянської в Чернівцях / ua.trip-impressions.com

Італійський вайб в Одесі

Одеська пастель та італійський колорит поєдналися на вулиці Італійській в Одесі, якій нещодавно повернули її первісну назву замість колишньої Пушкінської.

Цей топонім виник ще у 1827 році як шана італійським купцям, архітекторам та митцям, які буквально з нуля створювали обличчя молодого портового міста.

Її вишуканий архітектурний ансамбль і сьогодні дихає середземноморським шармом. Тінисті платани, розкішні пастельні фасади філармонії та старовинних палаців, а також збережена бруківка з вулканічної лави переносять перехожих у куточок сонячної Південної Європи на самому березі Чорного моря.

Вулиця Італійська в Одесі / rieltor.ua

Чеська пастель та угорський колорит

Найдрібніші деталі Центральної Європи зібрала в собі вулиця Корзо в Ужгороді. Назва цієї головної пішохідної вулиці перекладається з італійської як "місце для прогулянок".

Її архітектурний ансамбль формувався під впливом Угорщини та Чехословаччини. Невисокі, щільно притиснуті один до одного кольорові будинки без класичних українських акцентів створюють стійкий вайб затишного європейського містечка.

Вулиця Корзо в Ужгороді / wikipedia

Шматочок Амстердама в центрі Києва

Для тих, хто любить сучасні та яскраві архітектурні експерименти, ідеально підійде квартал "Воздвиженка" в Києві (вулиці Воздвиженська, Гончарна, Дегтярна).

Цей елітний мікрорайон на Подолі збудований у стилі необароко та модерну. Яскраві кольорові фасади, характерні "гострі" голландські дахи, бруковані дороги та канонічні площі змушують забути про те, що ви в Україні, створюючи ілюзію казкових Нідерландів.

"Воздвиженка" в Києві / Олексій Самсонов

Сувора німецька готика у Луцьку

Поціновувачам таємничої атмосфери варто відвідати вулицю Лютеранську в Луцьку, яка розташована в історико-культурному заповіднику "Старий Луцьк".

Головною окрасою вулиці є неоготична Лютеранська кірха початку XX століття, а поруч розташований знаменитий Будинок архітектора Голованя (місцевий "будинок з химерами"). Разом вони створюють ансамбль, який нагадує провінційні німецькі або чеські середньовічні квартали.

Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк" / travels.in.ua