24 Канал собрал пять самых ярких украинских улиц и кварталов, которые выглядят совершенно "не по-украински", но готовы стать идеальным фоном для фотосессии.

"Маленькая Вена" в Черновцах

Если вы мечтаете об австро-венгерском шике, отправляйтесь на улицу Ольги Кобылянской в Черновцах. Это главная пешеходная артерия города, которую в австрийские времена, по легенде, мыли с мылом и подметали букетами роз.

Благодаря роскошной брусчатке, изящным кованым балконам и домам в стиле венского сецессиона здесь создается стопроцентное ощущение прогулки по венским кварталам.

Улица Ольги Кобылянской в Черновцах / ua.trip-impressions.com

Итальянский вайб в Одессе

Одесская пастель и итальянский колорит соединились на улице Итальянской в Одессе, которой недавно вернули ее первоначальное название вместо прежней Пушкинской.

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Этот топоним возник еще в 1827 году в честь итальянских купцов, архитекторов и художников, архитекторов и художников, которые буквально с нуля создавали облик молодого портового города.

Ее изысканный архитектурный ансамбль и сегодня дышит средиземноморским шармом. Тенистые платаны, роскошные пастельные фасады филармонии и старинных дворцов, а также брусчатка из вулканической лавы переносят прохожих в уголок солнечной Южной Европы на самом берегу Черного моря.

Итальянская улица в Одессе / rieltor.ua

Чешская пастель и венгерский колорит

Мельчайшие детали Центральной Европы вобрала в себя улица Корзо в Ужгороде. Название этой главной пешеходной улицы переводится с итальянского как "место для прогулок".

Ее архитектурный ансамбль формировался под влиянием Венгрии и Чехословакии. Невысокие, плотно прижатые друг к другу цветные дома без классических украинских акцентов создают устойчивую атмосферу уютного европейского городка.

Улица Корзо в Ужгороде / wikipedia

Кусочек Амстердама в центре Киева

Для тех, кто любит современные и яркие архитектурные эксперименты, идеально подойдет квартал "Воздвиженка" в Киеве (улицы Воздвиженская, Гончарная, Дегтярная).

Этот элитный микрорайон на Подоле построен в стиле необарокко и модерна. Яркие цветные фасады, характерные "острые" голландские крыши, мощеные улицы и канонические площади заставляют забыть о том, что вы в Украине, создавая иллюзию сказочных Нидерландов.

"Воздвиженка" в Киеве / Алексей Самсонов

Строгая немецкая готика в Луцке

Ценителям таинственной атмосферы стоит посетить Лютеранскую улицу в Луцке, которая расположена в историко-культурном заповеднике "Старый Луцк".

Главным украшением улицы является неоготическая Лютеранская кирха начала XX века, а рядом расположен знаменитый Дом архитектора Голованя (местный "дом с химерами"). Вместе они создают ансамбль, напоминающий провинциальные немецкие или чешские средневековые кварталы.

Историко-культурный заповедник "Старый Луцк" / travels.in.ua