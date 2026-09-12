Цей фрукт врятував Одесу: як посеред міста з'явився "пам'ятник хабарю"

В Одесі є незвичайний пам'ятник, який легко сплутати з жартівливою сучасною скульптурою. Насправді за ним стоїть історія про гроші, імператора та подарунок, який нібито допоміг місту продовжити будівництво порту.

Йдеться про апельсин, якому в Одесі навіть поставили окремий бронзовий монумент. Місцеві жартома називають його "пам'ятником хабарю", а офіційно це "пам'ятник апельсину, який врятував Одесу", повідомляє 24 Канал.

Як апельсини врятували місто?

Історія почалася наприкінці XVIII століття. Катерина II видала указ про будівництво в Одесі морського порту, однак після її смерті Павло I вирішив скоротити фінансування проєкту.

Одеські купці нібито вирішили діяти нестандартно. Вони відправили імператору до Санкт-Петербурга кілька тисяч грецьких апельсинів.

У ті часи цей фрукт був дорогим та екзотичним для Російської імперії. За популярною версією, подарунок сподобався Павлу I, після чого він відновив фінансування будівництва порту та виділив на розвиток Одеси 250 тисяч рублів.

Саме тому згодом і з'явилася фраза: "Гуси врятували Рим, а Одесу врятували апельсини".

Пам'ятник апельсину в Одесі / o-go-go.com

Що зображено на пам’ятнику?

Бронзовий монумент відкрили в Одесі у 2004 році. Його автором став скульптор Олександр Токарев, архітектором був Володимир Глазирін, а ідею запропонував Валерій Балух.

Скульптура виглядає доволі незвично: величезний апельсин стоїть на постаменті, поруч розташована трійка коней, а всередині плода можна побачити фігуру Павла I. На верхній частині композиції також зображені контури відомих одеських споруд.

Цікаво, що офіційно монумент присвячений апельсину, який "врятував" місто, однак одесити швидко дали йому іншу назву. Так незвичайна історія про подарунок імператору перетворилася на один із найвідоміших міських жартівливих пам'ятників.