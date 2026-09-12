Речь идет об апельсине, которому в Одессе даже установили отдельный бронзовый памятник. Местные жители в шутку называют его "памятником взятке", а официально это "памятник апельсину, спасшему Одессу", сообщает 24 Канал.

Как апельсины спасли город?

История началась в конце XVIII века. Екатерина II издала указ о строительстве в Одессе морского порта, однако после ее смерти Павел I решил сократить финансирование проекта.

Одесские купцы якобы решили поступить нестандартно. Они отправили императору в Санкт-Петербург несколько тысяч греческих апельсинов.

В те времена этот фрукт был дорогим и экзотическим для Российской империи. По популярной версии, подарок понравился Павлу I, после чего он возобновил финансирование строительства порта и выделил на развитие Одессы 250 тысяч рублей.

Именно поэтому впоследствии и появилась фраза: "Гуси спасли Рим, а Одессу спасли апельсины".

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Памятник апельсину в Одессе / o-go-go.com

Что изображено на памятнике?

Бронзовый монумент открыли в Одессе в 2004 году. Его автором стал скульптор Александр Токарев, архитектором был Владимир Глазирин, а идею предложил Валерий Балух.

Скульптура выглядит довольно необычно: огромный апельсин стоит на постаменте, рядом расположена тройка лошадей, а внутри плода можно увидеть фигуру Павла I. В верхней части композиции также изображены контуры известных одесских сооружений.

Интересно, что официально монумент посвящен апельсину, который "спас" город, однако одесситы быстро дали ему другое название. Так необычная история о подарке императору превратилась в один из самых известных городских шуточных памятников.