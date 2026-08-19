Усі вважали це сміттям: ви не повірите, з чого українець навчився робити папір

Що спільного між відходами, які більшість людей без роздумів викидає та звичайним аркушем паперу? Виявляється, дуже багато.

Український винахідник знайшов спосіб перетворювати незвичну сировину на папір, довівши, що навіть те, що здається непотрібним сміттям, може стати основою для корисного винаходу. Дня Незалежності України 24 Канал розповідатиме про маловідомі, але геніальні українські винаходи, відкриття та технологічні рішення. І одним з таких винахідників став Валентин Фречка.

Валентин Фречка ще школярем вирішив перевірити, чи можна дати лісовому "сміттю" друге життя. У результаті він розробив технологію, яка дозволяє отримувати з листя целюлозу, а з неї – папір та екологічне пакування.

Як із листя виходить папір

Ідея виникла у Фречки, коли йому було 16 років. Під час походу в Карпати він задумався, як використати опале листя замість деревини для виробництва паперу. Перші експерименти проводив буквально в домашніх умовах: збирав дубове листя, подрібнював його у блендері, намагався відділити целюлозні волокна, а отриману масу вручну розкочував у тонкі листи та сушив.

На промисловому виробництві процес уже значно складніший. Спочатку листя очищують і подрібнюють, після чого його обробляють, щоб отримати волокнисту масу.

Її варять у великих чанах, а далі подають на конвеєр, де маса поступово втрачає вологу, розтягується і перетворюється на папір. З цієї ж сировини можна формувати пакування для продуктів.

Цікаво, що під час такого виробництва сировину нагрівають максимум приблизно до 40 градусів. Тобто листя не спалюють, а перетворюють на нову сировину без утворення шкідливих викидів, які виникають під час спалювання рослинних відходів.

Як виглядає папір з листя / Ukrinform

Скільки дерев можна замінити листям?

За технологією Фречки, з 2,3 тонни опалого листя можна отримати близько тонни целюлози. За підрахунками українського відомства з інтелектуальної власності, для отримання такої самої кількості целюлози традиційним способом могло б знадобитися близько 17 дерев.

Ідея вирішує одразу дві проблеми: зменшує залежність виробництва паперу від деревини та дає застосування опалому листю, яке інакше стає відходом.

Від шкільного експерименту до стартапу

Свій проєкт Фречка розвивав через Малу академію наук, а згодом представляв його на міжнародних конкурсах. У 2018 році він, 17-річний школяр, отримав золоту медаль на міжнародній олімпіаді геніїв у США.

У 2019 році технологію вже випробували у промислових умовах в Україні. З листя почали виготовляти не лише папір, а й різні види екологічного пакування – зокрема пакування для яєць та яблук, трубочки й кришки.

У 2021 році Фречка заснував Releaf Paper, щоб комерціалізувати технологію. А у 2024 році винахідник став фіналістом European Inventor Award у категорії для молодих винахідників – його обрали серед понад 550 кандидатів.