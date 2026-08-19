Украинский изобретатель нашел способ превращать необычное сырье в бумагу, доказав, что даже то, что кажется бесполезным мусором, может стать основой для полезного изобретения. Ко Дню Независимости Украины 24 Канал расскажет о малоизвестных, но гениальных украинских изобретениях, открытиях и технологических решениях. И одним из таких изобретателей стал Валентин Фречка.

Валентин Фречка еще школьником решил проверить, можно ли дать лесному "мусору" вторую жизнь. В результате он разработал технологию, которая позволяет получать из листьев целлюлозу, а из нее – бумагу и экологичную упаковку.

Как из листьев получается бумага

Идея пришла в голову Фречке, когда ему было 16 лет. Во время похода в Карпаты он задумался, как использовать опавшую листву вместо древесины для производства бумаги. Первые эксперименты он проводил буквально в домашних условиях: собирал дубовые листья, измельчал их в блендере, пытался отделить целлюлозные волокна, а полученную массу вручную раскатывал в тонкие листы и сушил.

На промышленном производстве процесс уже значительно сложнее. Сначала листья очищают и измельчают, после чего их обрабатывают, чтобы получить волокнистую массу.

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Ее варят в больших чанах, а затем подают на конвейер, где масса постепенно теряет влагу, растягивается и превращается в бумагу. Из этого же сырья можно изготавливать упаковку для продуктов.

Интересно, что в ходе такого производства сырье нагревают максимум до 40 градусов. То есть листья не сжигают, а превращают в новое сырье без образования вредных выбросов, которые возникают при сжигании растительных отходов.

Как выглядит бумага из листьев / Ukrinform

Сколько деревьев можно заменить листьями?

По технологии Фречки из 2,3 тонны опавших листьев можно получить около тонны целлюлозы. По подсчетам украинского ведомства по интеллектуальной собственности, для получения такого же количества целлюлозы традиционным способом могло бы потребоваться около 17 деревьев.

Идея решает сразу две проблемы: снижает зависимость производства бумаги от древесины и находит применение опавшей листве, которая в противном случае становится отходами.

От школьного эксперимента до стартапа

Свой проект Фречка развивал в рамках Малой академии наук, а впоследствии представлял его на международных конкурсах. В 2018 году он, 17-летний школьник, получил золотую медаль на международной олимпиаде гениев в США.

В 2019 году технологию уже испытали в промышленных условиях в Украине. Из листьев начали изготавливать не только бумагу, но и различные виды экологичной упаковки – в частности, упаковку для яиц и яблок, трубочки и крышки.

В 2021 году Фречка основал компанию Releaf Paper, чтобы коммерциализировать технологию. А в 2024 году изобретатель стал финалистом European Inventor Award в категории для молодых изобретателей – его выбрали из более чем 550 кандидатов.