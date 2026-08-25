Цього разу – Павло Зібров: які відомі українці "засвітилися" у культовій грі STALKER

У Зоні можна зустріти не лише мутантів, сталкерів і небезпечні аномалії. Розробники S.T.A.L.K.E.R. не раз залишали у грі впізнавані українські голоси, образи та музику – і деякі з таких камео гравці можуть навіть не помітити.

Новий привід згадати про це з'явився після появи Павла Зіброва у доповненні "Ціна надії" для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. У грі звучатиме його відомий "Шкільний вальс", а сам співак озвучив легендарного ведучого та коментатора боїв на Арені, повідомляє 24 Канал.

Павло Зібров – цього разу не просто пісня

Для Зіброва це не звичайна музична поява. Співак безпосередньо долучився до озвучення гри, тому його голос можна буде почути вже в самому геймплеї.

А його "Шкільний вальс" органічно вписали у світ S.T.A.L.K.E.R. У найпохмурішому постапокаліптичному світі звучатиме культовий хіт. Причому це лише частина масштабнішого оновлення музики – після виходу доповнення у грі з'явиться понад 300 нових українських композицій.

Як звучить Зібров у грі: дивитись відео

Катерина Павленко

До української музичної складової S.T.A.L.K.E.R. 2 долучилася й Катерина Павленко (Monokate). Вона була ведучою внутрішньоігрового радіо "Зона", а її пісня "Нас несе" також потрапила до саундтреку.

Тобто український голос у грі можна почути не лише під час діалогів персонажів – він буквально супроводжує гравця під час перебування у Зоні. Її участь фактично здійснила давню мрію – стати частиною всесвіту S.T.A.L.K.E.R., як зізнавалась співачка.

Kalush Orchestra

Ще одна впізнавана музична відсилка – Kalush Orchestra. Пісня "Stefania", з якою гурт переміг на Євробаченні-2022, звучить біля сталкерських вогнищ.

Для українських гравців це особливо впізнаваний момент: посеред моторошної Зони раптом лунає композиція, яку знає практично кожен.

Микола Мозговий

У грі знайшлося місце і для української музичної класики. Біля вогнищ персонажі виконують пісні Миколи Мозгового, зокрема композицію "Край".

Так розробники поєднали сучасну українську музику з піснями, які давно стали частиною культурної пам'яті.

Григорій Бакланов

Бакланов, якого багато українців знають як Лавріна зі "Спіймати Кайдаша", озвучив 23 персонажі S.T.A.L.K.E.R. 2.

Причому це не просто 23 репліки – його голос отримали і важливі герої, і персонажі другого плану. А процес зайняв роки: проби він записав приблизно за півтора року до релізу, після чого чотири місяці чекав на відповідь від GSC, а потім понад рік працював у студії.

Для деяких сцен акторові доводилося записувати кілька варіантів навіть звичайних дій, зокрема різні варіанти реплік під час пиття алкоголю.

Бакланов під час роботи над грою / Фейсбук: baklanovgr

Юлія Саніна

До озвучення долучилася й Юлія Саніна, фронтвумен The Hardkiss. Її голос можна почути в однієї з персонажок гри.

Цікаво, що впізнавані українські голоси у S.T.A.L.K.E.R. часто настільки добре заховані серед інших персонажів, що гравець може не одразу зрозуміти, хто саме озвучує героя.

Олександр Лаптій

Олександр Лаптій – актор, який згодом став військовослужбовцем "Азову", – не просто озвучив персонажа. Він став прототипом Шрама (Scar). Для героя використали його зовнішність, голос і рухи.

Сам Лаптій розповідав, що на кастингу дізнався: саме він має стати прототипом одного з культових персонажів серії.

Персонаж Шрам та Олександр Лаптій/ ain.ua

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк також долучилася до української локалізації гри. Вона озвучила систему оповіщень та персонажку Березу, а її голос можна почути й на ігровому радіо.

Тож іноді знайомий голос можна впізнати навіть не під час розмови з персонажем, а просто слухаючи трансляції у грі.

Сергій Стрельников

Ще один знайомий український голос – Сергій Стрельников. Актор зіграв полковника Дегтярьова у S.T.A.L.K.E.R. 2.

Його участь особливо цікава фанатам серії, адже Дегтярьов – уже знайомий для всесвіту S.T.A.L.K.E.R. персонаж.