Новый повод вспомнить об этом появился после появления Павла Зиброва в дополнении "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. В игре прозвучит его знаменитый "Школьный вальс", а сам певец озвучил легендарного ведущего и комментатора боев на Арене, сообщает 24 Канал.

Павел Зибров – на этот раз не просто песня

Для Зиброва это не обычное музыкальное появление. Певец непосредственно принял участие в озвучивании игры, поэтому его голос можно будет услышать уже в самом геймплее.

А его "Школьный вальс" органично вписали в мир S.T.A.L.K.E.R. В самом мрачном постапокалиптическом мире будет звучать культовый хит. Причем это лишь часть более масштабного обновления музыки – после выхода дополнения в игре появится более 300 новых украинских композиций.

Как звучит Зибров в игре: смотреть видео

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Екатерина Павленко

К украинской музыкальной составляющей S.T.A.L.K.E.R. 2 присоединилась и Екатерина Павленко (Monokate). Она была ведущей внутриигрового радио "Зона", а ее песня "Нас несет" также вошла в саундтрек.

То есть украинский голос в игре можно услышать не только во время диалогов персонажей – он буквально сопровождает игрока во время пребывания в Зоне. Ее участие фактически осуществило давнюю мечту – стать частью вселенной S.T.A.L.K.E.R., как признавалась певица.

Kalush Orchestra

Еще одна узнаваемая музыкальная отсылка – Kalush Orchestra. Песня "Stefania", с которой группа победила на "Евровидении-2022", звучит у сталкерских костров.

Для украинских игроков это особенно узнаваемый момент: посреди жуткой Зоны вдруг раздается композиция, которую знает практически каждый.

Николай Мозговой

Нашлось место и для украинской музыкальной классики. У костров персонажи исполняют песни Николая Мозгового, в частности композицию "Край".

Так разработчики соединили современную украинскую музыку с песнями, которые давно стали частью культурной памяти.

Григорий Бакланов

Бакланов, которого многие украинцы знают как Лаврина из "Поймать Кайдаша", озвучил 23 персонажа S.T.A.L.K.E.R. 2.

Причем это не просто 23 реплики – его голос получили и главные герои, и персонажи второго плана. А процесс занял годы: пробы он записал примерно за полтора года до релиза, после чего четыре месяца ждал ответа от GSC, а затем более года работал в студии.

Для некоторых сцен актеру приходилось записывать несколько вариантов даже обычных действий, в частности различные варианты реплик во время употребления алкоголя.

Бакланов во время работы над игрой /фейсбук: baklanovgr

Юлия Санина

К озвучке присоединилась и Юлия Санина, фронтвумен The Hardkiss. Ее голос можно услышать у одной из персонажек игры.

Интересно, что узнаваемые украинские голоса в S.T.A.L.K.E.R. часто настолько хорошо спрятаны среди других персонажей, что игрок может не сразу понять, кто именно озвучивает героя.

Александр Лаптий

Александр Лаптий – актер, который впоследствии стал военнослужащим "Азова", – не просто озвучил персонажа. Он стал прототипом Шрама (Scar). Для героя использовали его внешность, голос и движения.

Сам Лаптий рассказывал, что на кастинге узнал: именно он должен стать прототипом одного из культовых персонажей серии.

Персонаж Шрам и Александр Лаптий/ ain.ua

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк также присоединилась к украинской локализации игры. Она озвучила систему оповещений и персонажа Березу, а ее голос можно услышать и на игровом радио.

Поэтому иногда знакомый голос можно узнать даже не во время разговора с персонажем, а просто слушая трансляции в игре.

Сергей Стрельников

Еще один знакомый украинский голос – Сергей Стрельников. Актер сыграл полковника Дегтярева в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Его участие особенно интересно фанатам серии, ведь Дегтярев – уже знакомый для вселенной S.T.A.L.K.E.R. персонаж.