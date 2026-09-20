Їх майже ніхто не помічав: 5 пісень, які стали культовими завдяки фільмам

Іноді фільм може змінити долю пісні сильніше, ніж радіо чи музичні чарти. Композиції, які свого часу залишалися малопомітними або вже давно втратили популярність, після появи на екрані отримували нове життя.

Деякі з них настільки міцно закріпилися за певними сценами, що тепер їх неможливо почути без асоціацій із конкретним фільмом. 24 Канал розповідає про пісні, яким кіно допомогло стати частиною попкультури.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)"

Шотландський дует The Proclaimers випустив "I'm Gonna Be (500 Miles)" ще у 1988 році. Пісня мала успіх у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії, однак у США тоді залишалася практично непомітною.

Ситуація змінилася після виходу романтичної комедії "Бенні і Джун" у 1993 році, де головну роль зіграв Джонні Депп. Пісня прозвучала у фільмі й отримала нову хвилю популярності.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)": дивіться відео

У результаті композиція піднялася до третього місця Billboard Hot 100. Згодом "I'm Gonna Be (500 Miles)" перетворилася на один із найвідоміших гімнів відданості. Сьогодні його співають на весіллях і стадіонах.

Iggy Pop – "Lust for Life"

"Lust for Life" Іггі Поп записав ще у 1977 році, але на момент релізу вона не стала великим міжнародним хітом.

Майже через 20 років композицію почула нова мільйонна аудиторія завдяки фільму Денні Бойла "На голці". Саме з "Lust for Life" починається одна з найвідоміших сцен картини.

Iggy Pop – "Lust for Life": дивіться відео

Після виходу фільму пісня отримала друге життя, а Іггі Поп отримав нове покоління фанатів.

Yello – "Oh Yeah"

Швейцарський електронний дует Yello випустив "Oh Yeah" у 1985 році. Незвичний вокал, електронний саунд і характерний ритм зробили композицію помітною, але до статусу великого хіта їй було далеко.

Все змінилося після того, як Джон Г'юз використав трек у культовій комедії "Феріс Бьюлер бере вихідний". Композиція звучить у сцені з Ferrari та фактично стала музичним уособленням розкоші, крутості й атмосфери 1980-х.

Yello – "Oh Yeah": дивіться відео

Після цього "Oh Yeah" почала з'являтися у численних фільмах, серіалах і рекламних роликах. Пісня настільки міцно закріпилася у попкультурі, що її впізнають навіть люди, які ніколи не слухали Yello.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You"

На відміну від інших композицій у цій добірці, "Stuck in the Middle with You" ще до появи в кіно встигла стати хітом. Пісня Stealers Wheel вийшла на початку 1970-х і потрапила до топ-10 чартів США та Великої Британії.

Однак саме Квентін Тарантіно зробив її культовою назавжди. У "Скажених псах" композиція звучить під час жорстокої сцени за участю персонажа Майкла Медсена.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You": дивіться відео

Контраст між легкою, майже веселою мелодією та моторошними подіями на екрані зробив сцену однією з найбільш упізнаваних у фільмі. Відтоді "Stuck in the Middle with You" для багатьох слухачів нерозривно пов'язана саме з "Скаженими псами".

Seal – "Kiss from a Rose"

Історія "Kiss from a Rose" показує, наскільки сильно на долю пісні може вплинути один фільм. Seal випустив композицію у 1994 році, але спочатку вона не стала великим хітом.

Режисер Джоел Шумахер почув потенціал пісні й вирішив використати її у фільмі "Бетмен назавжди". Пісня прозвучала наприкінці стрічки та отримала величезну увагу після її виходу.

Seal – "Kiss from a Rose": дивіться відео

"Kiss from a Rose" очолила Billboard Hot 100, а на церемонії "Греммі" 1996 року принесла Seal одразу три нагороди, зокрема за "Пісню року" та "Запис року". У підсумку композиція стала однією з найвідоміших балад 1990-х.