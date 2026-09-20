Деякі з них настільки міцно закріпилися за певними сценами, що тепер їх неможливо почути без асоціацій із конкретним фільмом. 24 Канал розповідає про пісні, яким кіно допомогло стати частиною попкультури.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)"

Шотландський дует The Proclaimers випустив "I'm Gonna Be (500 Miles)" ще у 1988 році. Пісня мала успіх у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії, однак у США тоді залишалася практично непомітною.

Ситуація змінилася після виходу романтичної комедії "Бенні і Джун" у 1993 році, де головну роль зіграв Джонні Депп. Пісня прозвучала у фільмі й отримала нову хвилю популярності.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)": дивіться відео

У результаті композиція піднялася до третього місця Billboard Hot 100. Згодом "I'm Gonna Be (500 Miles)" перетворилася на один із найвідоміших гімнів відданості. Сьогодні його співають на весіллях і стадіонах.

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Iggy Pop – "Lust for Life"

"Lust for Life" Іггі Поп записав ще у 1977 році, але на момент релізу вона не стала великим міжнародним хітом.

Майже через 20 років композицію почула нова мільйонна аудиторія завдяки фільму Денні Бойла "На голці". Саме з "Lust for Life" починається одна з найвідоміших сцен картини.

Iggy Pop – "Lust for Life": дивіться відео

Після виходу фільму пісня отримала друге життя, а Іггі Поп отримав нове покоління фанатів.

Yello – "Oh Yeah"

Швейцарський електронний дует Yello випустив "Oh Yeah" у 1985 році. Незвичний вокал, електронний саунд і характерний ритм зробили композицію помітною, але до статусу великого хіта їй було далеко.

Все змінилося після того, як Джон Г'юз використав трек у культовій комедії "Феріс Бьюлер бере вихідний". Композиція звучить у сцені з Ferrari та фактично стала музичним уособленням розкоші, крутості й атмосфери 1980-х.

Yello – "Oh Yeah": дивіться відео

Після цього "Oh Yeah" почала з'являтися у численних фільмах, серіалах і рекламних роликах. Пісня настільки міцно закріпилася у попкультурі, що її впізнають навіть люди, які ніколи не слухали Yello.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You"

На відміну від інших композицій у цій добірці, "Stuck in the Middle with You" ще до появи в кіно встигла стати хітом. Пісня Stealers Wheel вийшла на початку 1970-х і потрапила до топ-10 чартів США та Великої Британії.

Однак саме Квентін Тарантіно зробив її культовою назавжди. У "Скажених псах" композиція звучить під час жорстокої сцени за участю персонажа Майкла Медсена.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You": дивіться відео

Контраст між легкою, майже веселою мелодією та моторошними подіями на екрані зробив сцену однією з найбільш упізнаваних у фільмі. Відтоді "Stuck in the Middle with You" для багатьох слухачів нерозривно пов'язана саме з "Скаженими псами".

Seal – "Kiss from a Rose"

Історія "Kiss from a Rose" показує, наскільки сильно на долю пісні може вплинути один фільм. Seal випустив композицію у 1994 році, але спочатку вона не стала великим хітом.

Режисер Джоел Шумахер почув потенціал пісні й вирішив використати її у фільмі "Бетмен назавжди". Пісня прозвучала наприкінці стрічки та отримала величезну увагу після її виходу.

Seal – "Kiss from a Rose": дивіться відео

"Kiss from a Rose" очолила Billboard Hot 100, а на церемонії "Греммі" 1996 року принесла Seal одразу три нагороди, зокрема за "Пісню року" та "Запис року". У підсумку композиція стала однією з найвідоміших балад 1990-х.