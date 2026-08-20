Ви платите не за це: яку хитрість часто приховють "корисні" протеїнові батончики

Ще кілька років тому протеїновий батончик асоціювався переважно зі спортзалом і людьми, які рахують кожен грам білка. Тепер такі солодощі можна знайти у звичайних кав'ярнях і супермаркетах, а слово "протеїновий" дедалі частіше з'являється на упаковках десертів.

Та за популярністю цього тренду ховається цікаве питання: чи справді протеїновий десерт є кращою альтернативою звичайній шоколадці, чи це просто вдалий маркетинговий хід? Експерти пояснили, чому білкові солодощі вийшли за межі спортивного харчування та на що варто звертати увагу під час їхнього вибору.

Як змінився запит покупців?

За словами луцької підприємиці Діани Познякевич, засновниці крафтового бренду GoodMood Food, який виготовляє десерти без білого цукру, глютену та лактози, запит покупців за останні роки помітно змінився.

Запит і клієнт сьогодні дуже динамічні. Людина, яка дбає про здоров'я та цікавиться нутриціологією, стала вимогливішою. Вона розуміє, що десерт має мати чіткий баланс білків, жирів і вуглеводів,

– розповіла Діана Познякевич.

Після появи протеїнових десертів у асортименті її бренду на них швидко звернули увагу кав'ярні. Причому цікавилися продуктами не лише люди, які регулярно займаються спортом.

Протеїн давно вийшов за межі спортзалів

Маркетологиня Ірина Новосад пов'язує популярність таких продуктів із глобальним трендом на здорове харчування та довголіття. За її словами, слово "протеїновий" поступово стало не просто характеристикою продукту, а своєрідним маркером здорового способу життя.

Сьогодні позначка "протеїновий" – це не просто характеристика продукту, а й спосіб для людини відчути приналежність до спільноти тих, хто дбає про свій стан і здоров'я,

– пояснила експертка.

Разом з тим протеїнові десерти стали максимально схожими на звичайні солодощі. Батончики, печиво та брауні тепер можуть виглядати й смакувати як звичні ласощі, але мати інший склад. Саме це, на думку Новосад, і допомогло тренду вийти за межі спортивного харчування.

Зробити протеїновий десерт смачним – окремий виклик

Однак створити солодощі з високим вмістом білка, які справді хочеться їсти, не так просто. Перші протеїнові продукти часто мали специфічну текстуру та присмак.

Діана Познякевич розповідає, що команда GoodMood Food свого часу навіть намагалася створити протеїновий брауні, але зрештою відмовилася від запуску продукту, оскільки результат не відповідав їхнім вимогам до смаку.

Зрештою виробники вирішили адаптувати один зі своїх популярних батончиків – "Снікерс". Для нього використали гороховий протеїн, який, за словами підприємиці, має менш виражений специфічний присмак.

Чи справді протеїновий десерт корисніший?

Популярність таких продуктів має й цілком практичне пояснення. Нутриціологиня Аліна Шип пояснила, що білок довше перетравлюється та допомагає довше зберігати відчуття ситості. Та, якщо людина отримує достатньо білка зі звичайної їжі – м'яса, риби, яєць, молочних продуктів чи бобових – спеціально шукати продукти з доданим протеїном не обов'язково.

Тренерка Віола Самчук також радить не сприймати протеїнові батончики як універсально корисну їжу.

Якщо порівняти звичайний "Снікерс" і протеїновий десерт із однаковою калорійністю, то різниця – в якості цих калорій. У протеїновому десерті насичення краще, і він підтримує добову норму білка,

– говорить вона.

Такі продукти можуть бути зручним варіантом у дорозі або ситуації, коли немає можливості нормально поїсти. Однак основою раціону вони бути не повинні.

Разом із популярністю тренду з'явилася і проблема маркетингу. Ірина Новосад застерігає, що слово "протеїновий" на упаковці може привертати увагу навіть тоді, коли продукт залишається досить калорійним і містить багато цукру або жирів.

Тому експерти радять не орієнтуватися лише на великий напис на упаковці, а дивитися на весь склад і харчову цінність.

Фактично протеїнові десерти пройшли шлях від вузького продукту для спортсменів до звичайного перекусу. Тепер виробники намагаються знайти баланс між смаком, складом і користю, а покупці дедалі частіше хочуть отримати солодке без відчуття, що повністю відмовляються від принципів здорового харчування.