Однако за популярностью этого тренда скрывается интересный вопрос: действительно ли протеиновый десерт является лучшей альтернативой обычной шоколадке, или это просто удачный маркетинговый ход? Эксперты объяснили, почему белковые сладости вышли за пределы спортивного питания и на что стоит обращать внимание при их выборе.

Как изменился спрос покупателей?

По словам луцкой предпринимательницы Дианы Познякевич, основательницы крафтового бренда GoodMood Food, который производит десерты без белого сахара, глютена и лактозы, спрос покупателей за последние годы заметно изменился.

Спрос и клиент сегодня очень динамичны. Человек, который заботится о здоровье и интересуется нутрициологией, стал более требовательным. Он понимает, что десерт должен иметь четкий баланс белков, жиров и углеводов,

– рассказала Диана Познякевич.

После появления протеиновых десертов в ассортименте ее бренда на них быстро обратили внимание кофейни. Причем интересовались продуктами не только люди, регулярно занимающиеся спортом.

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Протеин давно вышел за пределы спортзалов

Маркетолог Ирина Новосад связывает популярность таких продуктов с глобальным трендом на здоровое питание и долголетие. По ее словам, слово "протеиновый" постепенно стало не просто характеристикой продукта, а своеобразным маркером здорового образа жизни.

Сегодня обозначение "протеиновый" – это не просто характеристика продукта, но и способ для человека почувствовать принадлежность к сообществу тех, кто заботится о своем самочувствии и здоровье,

– пояснила эксперт.

Вместе с тем протеиновые десерты стали максимально похожими на обычные сладости. Батончики, печенье и брауни теперь могут выглядеть и иметь вкус, как привычные лакомства, но при этом иметь другой состав. Именно это, по мнению Новосад, и помогло тренду выйти за пределы спортивного питания.

Сделать протеиновый десерт вкусным – отдельный вызов

Однако создать сладости с высоким содержанием белка, которые действительно хочется есть, не так просто. Первые протеиновые продукты часто имели специфическую текстуру и привкус.

Диана Познякевич рассказывает, что команда GoodMood Food в свое время даже пыталась создать протеиновый брауни, но в итоге отказалась от запуска продукта, поскольку результат не соответствовал их требованиям к вкусу.

В итоге производители решили адаптировать один из своих популярных батончиков – "Сникерс". Для него использовали гороховый протеин, который, по словам предпринимательницы, имеет менее выраженный специфический привкус.

Действительно ли протеиновый десерт полезнее?

Популярность таких продуктов имеет и вполне практическое объяснение. Нутрициолог Алина Шип объяснила, что белок дольше переваривается и помогает дольше сохранять чувство сытости. Однако, если человек получает достаточно белка из обычной пищи – мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов или бобовых – специально искать продукты с добавлением протеина не обязательно.

Тренер Виола Самчук также советует не воспринимать протеиновые батончики как универсально полезную пищу.

Если сравнить обычный "Сникерс" и протеиновый десерт с одинаковой калорийностью, то разница – в качестве этих калорий. В протеиновом десерте насыщение лучше, и он поддерживает суточную норму белка,

– говорит она.

Такие продукты могут быть удобным вариантом в дороге или в ситуации, когда нет возможности нормально поесть. Однако основой рациона они быть не должны.

Вместе с популярностью тренда появилась и проблема маркетинга. Ирина Новосад предупреждает, что слово "протеиновый" на упаковке может привлекать внимание даже тогда, когда продукт остается достаточно калорийным и содержит много сахара или жиров.

Поэтому эксперты советуют не ориентироваться только на большую надпись на упаковке, а смотреть на весь состав и пищевую ценность.

Фактически протеиновые десерты прошли путь от нишевого продукта для спортсменов до обычного перекуса. Теперь производители пытаются найти баланс между вкусом, составом и пользой, а покупатели все чаще хотят насладиться сладким, не отказываясь при этом от принципов здорового питания.