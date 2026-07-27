24 Канал собрал наиболее яркие и необычные десерты , которые привлекают и одновременно отпугивают туристов.

Halo-Halo (Филиппины): в нем смешали почти все

Название Halo-Halo в переводе с означает "смешай-смешай", и именно это нужно сделать перед тем, как его есть.

На первый взгляд десерт кажется беспорядочным сочетанием продуктов. В высокий стакан кладут измельченный лед, сгущенное или выпаренное молоко, сладкую красную фасоль, кокосовые полоски, бананы, джекфрут, тапиоку, желе, кукурузу, засахаренные фрукты, фиолетовое мороженое убе и флан.

И хотя такое сочетание может показаться странным, для филиппинцев это один из главных символов лета.

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Десерт гало-гало / FB: Halo Halo Special

Tanghulu (Китай): фрукты в хрустальной корочке

В последние годы этот десерт стал вирусным в TikTok, но в Китае его готовят уже многие столетия.

Tanghulu – это ягоды боярышника или другие фрукты, нанизанные на деревянную шпажку и покрытые тонким слоем карамели. Когда она застывает, образуется прозрачная хрустящая оболочка, эффектно трескающая при каждом укусе.

Сегодня, кроме традиционного боярышника, используют клубнику , виноград, киви, мандарины и даже помидоры черри.

Как готовят тангулу или фрукты в стекле: смотреть видео

Cendol (Малайзия и Индонезия): зеленый десерт

Многим туристам кажется, что перед ними суп, но это один из самых любимых десертов Юго-Восточной Азии.

Основу Cendol составляют зеленые желейные полоски из рисовой муки, красящие соком листья пандана. К ним добавляют кокосовое молоко, пальмовый сироп, колотый лед, а иногда и красную фасоль.

Сладкий, сливочный и одновременно освежающий вкус делает его особенно популярным в жаркие дни.

Зеленый десерт из Малайзии.

Kakigōri (Япония): мороженое, больше напоминающее облако

Японский Kakigori существует уже более тысячи лет. Впервые его упоминали еще в период Хэйан, когда лед был роскошью, доступной только аристократам.

Секрет десерта заключается в особом способе стружки льда. Она настолько тонкая и рыхлая, что буквально тает во рту.

Сверху добавляют фруктовые сиропы, матчи, сгущенку, свежие ягоды, манго или пасту из красной фасоли.

Десерт Kakigori / reneevoltaire.se

Dondurma (Турция): мороженое, которое почти невозможно съесть

Турецкое мороженое стало знаменитым не только благодаря вкусу, но из-за зрелищного шоу продавцов. В его состав входят порошок из корня дикой орхидеи и мастика – смола смазочного дерева. Именно они делают мороженое очень эластичным и тягучим.

Благодаря этому продавцы могут подбрасывать его, растягивать, переворачивать вверх дном и долго не отдавать покупателю, превращая покупку в настоящее представление.

Десерт Dondurma/ pexels.com

Bingsu (Южная Корея): гора льда, за которой стоят в очередях

В летнюю жару корейские кафе заполняются людьми, приходящими именно за Bingsu. Это десерт из очень мелко измельченного молочного льда, который сверху покрывают фруктами, сгущенкой, чизкейком, печеньем, шоколадом или традиционной пастой из красной фасоли.

Современные варианты могут весить более килограмма и предназначены для компании из нескольких человек.

Южнокорейский Bingsu / pexels.com

Brigadeiro (Бразилия): самые любимые конфеты

Без Brigadeiro сложно представить любой бразильский праздник. Эти маленькие шоколадные шарики готовят только из нескольких ингредиентов: сгущенки, какао, масла и шоколадной посыпки.

Десерт появился в 1940-х и быстро стал национальной сладкой классикой.

Бригадейро / pexels.com

Spotted Dick (Великобритания): десерт с забавным названием

Название этого британского пудинга часто вызывает улыбку у туристов, хотя для местных она вполне привычна. Десерт готовят из теста на говяжьем жире, добавляя изюм или смородину, которые и стали теми же "пятнами" (spotted).

Подают горячим с густым ванильным кремом.

Десерт Spotted Dick/pexels.com