О том, как готовят необычный круассан, рассказывает Dexerto.

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Что известно о вирусном круассане с "волосами"?

Этот необычный десерт называется Mor Aoi Croissant. Его готовят в кафе Sai Waan Break House, владелец которого является профессиональным кондитером, инструктором по выпечке и консультирует другие заведения в районе Паттайи.

Точный рецепт круассана владельцы не разглашают, однако у посетителей есть свои догадки относительно его ингредиентов. Как сообщает Khaosod Online, характерный "волосатый" декор на взбитых сливках, вероятно, изготовлен из мелко нарезанных темных водорослей.

Такой ингредиент нередко используют в азиатской фьюжн-выпечке, чтобы добавить солоноватых ноток в сладкие десерты.

Как выглядит "волосатый круассан": смотрите видео

Благодаря необычному виду выпечка быстро стала вирусной в соцсетях. В заведение активно приезжают фуд-блогеры и контент-мейкеры, которые снимают видео с дегустацией и знакомят своих подписчиков с необычным десертом.

Попробовать вирусный круассан может каждый желающий. Его стоимость составляет около 2 долларов, или примерно 90 гривен.