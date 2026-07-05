О том, как готовят необычный круассан, рассказывает Dexerto.

Смотрите также Банка за почти 1800 гривен: почему сюрстриминг стоит дорого, но пахнет невыносимо

Что известно о вирусном круассане с "волосами"?

Этот необычный десерт называется Mor Aoi Croissant. Его готовят в кафе Sai Waan Break House, владелец которого является профессиональным кондитером, инструктором по выпечке и консультирует другие заведения в районе Паттайи.

Точный рецепт круассана владельцы не разглашают, однако у посетителей есть свои догадки относительно его ингредиентов. Как сообщает Khaosod Online, характерный "волосатый" декор на взбитых сливках, вероятно, изготовлен из мелко нарезанных темных водорослей.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Такой ингредиент нередко используют в азиатской фьюжн-выпечке, чтобы добавить солоноватых ноток в сладкие десерты.

Как выглядит "волосатый круассан": смотрите видео

Благодаря необычному виду выпечка быстро стала вирусной в соцсетях. В заведение активно приезжают фуд-блогеры и контент-мейкеры, которые снимают видео с дегустацией и знакомят своих подписчиков с необычным десертом.

Попробовать вирусный круассан может каждый желающий. Его стоимость составляет около 2 долларов, или примерно 90 гривен.