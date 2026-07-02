Почему сюрстреминг стал известен и почему банка стоит так дорого, рассказывается на официальном туристическом сайте Швеции Visit Sweden.

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Вылавливают только в определенный период и производят в течение нескольких месяцев

Рыбу для этого блюда, а именно мелкую балтийскую сельдь, вылавливают только весной. Затем ее засаливают (используют такое количество соли, чтобы предотвратить гниение сырой рыбы) и оставляют на медленном огне бродить, прежде чем уложить в банки.

В банках процесс брожения продолжается. Шведы еще называют его "скисанием". В результате на прилавки магазинов попадают выпуклые банки ферментированной сельди уже где-то в конце августа – начале сентября.

Кстати! Есть это блюдо нужно так: когда банка будет под давлением, откройте сюрстреминг в миске с водой. Приготовьтесь к тому, что запах будет неприятным. Промойте рыбу, выпотрошите и заверните в смазанный маслом "туннбред" (вид сладкого лепешка) с ломтиками картофеля с миндалем и нарезанным кубиками луком.

По данным Scienceinsights, одна банка такой рыбы может стоить от 20 до 40 долларов за пределами Швеции. По среднему банковскому курсу в Украине, по состоянию на 2 июля, это от 892 гривен до 1783 гривен.

На первый взгляд, удивительно, что обычная ферментированная сельдь может стоить значительно дороже, чем другие виды рыбных консервов. Дело в том, что это блюдо зависит от одного вида рыбы и одного водоема, требует нескольких месяцев ферментации, а также подвергается более жестким ограничениям поставок из-за рыболовных квот.