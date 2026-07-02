Чому сюрстремінг став відомим і чому банка коштує так дорого, розповідають на офіційному сайті Швеції з туристичної інформації Visit Sweden.

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Виловлюють лише в певний період та виробляють місяці

Рибу для цієї страви, а саме дрібний балтійський оселедець, виловлюють лише навесні. Потім її засолюють (використовують таку кількість солі, аби запобігти гниттю сирої риби) та залишають на повільному вогні бродити, перш ніж закласти в банки.

В банках процес бродіння триває далі. Шведи ще називають його "скисанням". В результаті на прилавки магазинів потрапляють опуклі банки ферментованого оселедця вже десь наприкінці серпня – на початку вересня.

До речі! Їсти цю страву треба так: коли бляшанка буде під тиском, відкрийте сюрстремінг у мисці з водою. Підготуватися до того, що запах буде неприємним. Промийте рибу, випатрайте та загорніть у змащений маслом "туннбред" (вид солодкого коржа) зі скибочками картоплі з мигдалем та нарізаною кубиками цибулею.

За даними Scienceinsights, одна банка такої риби може коштувати від 20 до 40 доларів за межами Швеції. За середнім банківським курсом в Україні, станом на 2 липня, це від 892 гривень до 1783 гривень.

На перший погляд, дивно, що звичайний ферментований оселедець може коштувати значно дорожче, аніж інші види рибних консервів. Річ у тім, що це блюдо залежить від одного виду риби та однієї водойми, вимагає кілька місяців ферментації, а ще стикається з жорсткішими обмеженнями поставок через рибальські квоти.