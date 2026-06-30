Реакцією француза на різницю у смаку домашніх овочів в Україні та Франції поділилася користувачка Вікторія Цибульська у Threads.
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Француз порівняв смак овочів після життя в Україні
Француз, який певний час прожив в Україні, після повернення додому порівняв смак місцевих овочів із українськими. Відео з його реакцією швидко стало вірусним у Threads.
На кадрах можна побачити, як чоловік куштує салат із капусти з огірками у Франції та ділиться першими враженнями.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Не такий. Не такий самий, це не той самий смак овочів. Це не овочі з городу бабусі,
– заявив він.
Француз порівняв смак овочів в Україні та Франції: дивіться відео
Його дівчина жартома зазначила у підписі до відео, що фраза: "це не таке як в Україні" тепер для її хлопця "заграла новими фарбами".
У коментарях багато користувачів підтримали слова француза. Чимало хто зазначив, що найкращий смак мають саме овочі, вирощені на власному городі.
"Поки не знаєш смаку овочів, то там можна їсти. Як пожив в Україні, то все пластикове в Європі", – написала одна з користувачок.
Овочі / Фото Unsplash
Користувачі в коментарях також активно діляться власними історіями про те, як після домашніх овочів із бабусиного городу смак магазинної продукції здається зовсім іншим.