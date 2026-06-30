Реакцією француза на різницю у смаку домашніх овочів в Україні та Франції поділилася користувачка Вікторія Цибульська у Threads.

Дивіться також Не кожен наважиться це з'їсти: кухар назвав 3 найогидніші страви у світі

Француз порівняв смак овочів після життя в Україні

Француз, який певний час прожив в Україні, після повернення додому порівняв смак місцевих овочів із українськими. Відео з його реакцією швидко стало вірусним у Threads.

На кадрах можна побачити, як чоловік куштує салат із капусти з огірками у Франції та ділиться першими враженнями.

Не такий. Не такий самий, це не той самий смак овочів. Це не овочі з городу бабусі,

– заявив він.

Француз порівняв смак овочів в Україні та Франції: дивіться відео

Його дівчина жартома зазначила у підписі до відео, що фраза: "це не таке як в Україні" тепер для її хлопця "заграла новими фарбами".

У коментарях багато користувачів підтримали слова француза. Чимало хто зазначив, що найкращий смак мають саме овочі, вирощені на власному городі.

"Поки не знаєш смаку овочів, то там можна їсти. Як пожив в Україні, то все пластикове в Європі", – написала одна з користувачок.

Овочі / Фото Unsplash

Користувачі в коментарях також активно діляться власними історіями про те, як після домашніх овочів із бабусиного городу смак магазинної продукції здається зовсім іншим.