После сбора урожая на грядках остаются старые листья, побеги, сорняки или солома у основания кустов, пишет Country Living. Именно поэтому участок нужно привести в порядок.

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Что делать с клубникой после плодоношения?

Убрать старую солому и сорняки

Сначала нужно очистить участок вокруг клубники. Достаточно убрать остатки ягод, пожелтевшие или пятнистые листья, старую солому или другой мусор, накопившийся возле растений.

Сорняки следует удалять вручную, чтобы не повредить корневую систему. Гнилые плоды и старую солому также стоит убрать, так как их остатки могут привести к появлению серой плесени или грибковых заболеваний. Кроме того, в такой среде могут прятаться слизни.

Удалить старую листву и лишние побеги

После очистки грядки следует провести обрезку клубники. Речь идет об удалении сухой, пожелтевшей или поврежденной листвы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха между растениями.



Старую листву с кустов нужно удалить / Фото Pexels

Обновить грядку

Клубника не может хорошо плодоносить на одной грядке. Урожайность кустов сохраняется примерно 4 года, а обновление грядки помогает снизить риск накопления болезней и поддерживает хороший урожай.

Продолжить полив и подкормку

Завершение сезона плодоношения не означает, что клубнику нужно оставить без внимания. В июле растения продолжают накапливать питательные вещества, поэтому клубнику нужно поливать, особенно в засушливый период.

Также клубнику можно замульчировать и внести дополнительные удобрения. Если же урожай в этом году был слабым, весной лучше использовать уже гранулированное удобрение с высоким содержанием калия.

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Главная задача после плодоношения – обеспечить клубнике достаточное количество солнечного света, увлажнить почву и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.