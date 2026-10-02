"Ти де? А я на морі": 5 реклам, які миттєво повернуть вас у дитинство
Для багатьох українців реклама з телевізора 2000-х і 2010-х – це вже не просто промо товарів чи послуг. Знайомі мелодії, фрази та кадри можуть миттєво повернути в дитинство або юність, коли найбільшими проблемами були домашнє завдання, кишенькові гроші та вчасно повернутися додому.
Деякі відео настільки міцно закарбувалися в пам'яті, що їхні окремі репліки можна впізнати навіть через роки. 24 Канал зібрав 5 реклам, які здатні повернути у безтурботне минуле.
Mojo
Яскрава реклама напою Mojo свого часу легко привертала увагу завдяки сонячній атмосфері, динамічній музиці та яскравому візуальному стилю.
Реклама Mojo: дивіться відео
Відео добре запам'яталося глядачам, особливо фраза "Mo-mo-mo, mo-mo-mo-jo, mojoooo naturale" і сьогодні для багатьох ця реклама стала одним із символів українського телебачення 2010-х.
Roshen – "Я їду до дому"
Ще одна реклама, яка для багатьох стала частиною українського телевізійного минулого, – відео Roshen із піснею "Океану Ельзи".
Roshen – "Я їду до дому": дивіться відео
Дорога, знайомі українські краєвиди та водій, який повертається додому, створюють особливо теплу атмосферу, а фраза "Українці від серця до серця" лише підсилювала відчуття близькості й домашнього затишку.
Київстар – "Наша сім'я"
У центрі цього відео – маленька дівчинка, яка вигадує кумедне слово "кукуся". Реклама послуги для спілкування всередині сім'ї була простою, але саме завдяки цьому й запам'яталася.
Київстар – "Наша сім'я": дивіться відео
Сьогодні це відео нагадує про часи, коли мобільний телефон ще не був центром усього життя, а дзвінок близькій людині мав особливе значення.
Jeans – "Ти де? А я на морі"
"Ти де? А я на морі" – фраза, яку свого часу знали, здається, майже всі. У рекламі друзі телефонують один одному з різних місць, а головний герой щоразу опиняється у значно приємнішій ситуації.
Jeans – "Ти де? А я на морі": дивіться відео
Літо, море, друзі та відчуття абсолютної свободи. Сьогодні це відео сприймається як маленька машина часу в епоху мобільних телефонів із кнопками.
Чумак – "Дякувати – не передякувати!"
Реклама продукції "Чумак" будувалася не на складному сюжеті, а на дуже простій емоції – вдячності. Турбота про близьких і звичайне "дякую" ставали головним акцентом відео.
Чумак – "Дякувати – не передякувати!": дивіться відео
Саме ця домашня атмосфера й робить рекламу особливо ностальгійною для тих, хто пам'ятає українське телебачення того часу.