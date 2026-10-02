Деякі відео настільки міцно закарбувалися в пам'яті, що їхні окремі репліки можна впізнати навіть через роки. 24 Канал зібрав 5 реклам, які здатні повернути у безтурботне минуле.

Mojo

Яскрава реклама напою Mojo свого часу легко привертала увагу завдяки сонячній атмосфері, динамічній музиці та яскравому візуальному стилю.

Реклама Mojo: дивіться відео

Відео добре запам'яталося глядачам, особливо фраза "Mo-mo-mo, mo-mo-mo-jo, mojoooo naturale" і сьогодні для багатьох ця реклама стала одним із символів українського телебачення 2010-х.

Roshen – "Я їду до дому"

Ще одна реклама, яка для багатьох стала частиною українського телевізійного минулого, – відео Roshen із піснею "Океану Ельзи".

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Roshen – "Я їду до дому": дивіться відео

Дорога, знайомі українські краєвиди та водій, який повертається додому, створюють особливо теплу атмосферу, а фраза "Українці від серця до серця" лише підсилювала відчуття близькості й домашнього затишку.

Київстар – "Наша сім'я"

У центрі цього відео – маленька дівчинка, яка вигадує кумедне слово "кукуся". Реклама послуги для спілкування всередині сім'ї була простою, але саме завдяки цьому й запам'яталася.

Київстар – "Наша сім'я": дивіться відео

Сьогодні це відео нагадує про часи, коли мобільний телефон ще не був центром усього життя, а дзвінок близькій людині мав особливе значення.

Jeans – "Ти де? А я на морі"

"Ти де? А я на морі" – фраза, яку свого часу знали, здається, майже всі. У рекламі друзі телефонують один одному з різних місць, а головний герой щоразу опиняється у значно приємнішій ситуації.

Jeans – "Ти де? А я на морі": дивіться відео

Літо, море, друзі та відчуття абсолютної свободи. Сьогодні це відео сприймається як маленька машина часу в епоху мобільних телефонів із кнопками.

Чумак – "Дякувати – не передякувати!"

Реклама продукції "Чумак" будувалася не на складному сюжеті, а на дуже простій емоції – вдячності. Турбота про близьких і звичайне "дякую" ставали головним акцентом відео.

Чумак – "Дякувати – не передякувати!": дивіться відео

Саме ця домашня атмосфера й робить рекламу особливо ностальгійною для тих, хто пам'ятає українське телебачення того часу.