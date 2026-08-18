На дне Ла-Манша нашли 162-летнее пиво: вы удивитесь, что с ним планируют сделать

Бутылка Guinness, пролежавшая на дне моря более полутора веков, могла бы стать просто музейным экспонатом. Но у нее есть шанс на гораздо более интересную "вторую жизнь".

Необычную находку обнаружили среди обломков корабля Mindoro, затонувшего в Ла-Манше в 1864 году. Бельгийский подводный фотограф Стефан Панис нашел бутылку среди груза судна и увидел на ней надпись "Guinness Extra Stout London", сообщила BBC.

Как обнаружили 162-летний клад?

"Миндоро" затонул 27 ноября 1864 года недалеко от побережья Дувра после столкновения с другим парусником. Бутылка, которую нашли дайверы, могла быть частью целого ящика с пивом.

Панис предполагает, что в ящике могло быть 24 бутылки, а на дне могут оставаться и другие подобные ящики.

Поэтому нынешняя находка может оказаться лишь частью старинного груза. Действительно ли его можно будет выпить? Именно это сейчас пытаются выяснить исследователи. Образцы из бутылки передали микробиологам бельгийского университета KU Leuven.

Одна из главных загадок – проникла ли морская вода внутрь через пробки. Если бутылка оставалась герметичной, ее содержимое могло сохраниться значительно лучше. Говорить, что 162-летнее пиво безопасно для употребления, пока рано – это должны подтвердить результаты исследований.

Сам Панис, который признался, что не является большим поклонником стаута, все равно готов сделать глоток исторического напитка, если ученые признают его безопасным.

Почему хотят использовать эту необычную находку?

Самое интересное – исследователи надеются найти в старинном напитке генетический материал микроорганизмов, которые использовались при его производстве.

Если его удастся сохранить достаточно хорошо, образцы могут помочь изготовить небольшую партию пива по технологии 1860-х годов, максимально приближенной к оригиналу.

То есть вместо того, чтобы просто открыть старую бутылку, ученые могут попробовать буквально воссоздать вкус пива XIX века.

К находке уже присоединилась и компания Diageo, владеющая брендом Guinness. Ее архивная команда поддерживает связь с дайверами, чтобы собрать больше информации и оценить историческое значение открытия.