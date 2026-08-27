Жизнь станет чуть проще: 5 книг, которые помогут справиться со стрессом и разобраться в себе

Когда вокруг и без того хватает поводов для напряжения, забота о себе легко превращается в еще один пункт в бесконечном списке дел. Но иногда достаточно не искать "идеальную версию себя", а просто лучше понять собственный мозг, стресс, отношения и потребность в отдыхе.

24 Канал совместно с национальной книжной платформой Yakaboo отобрал 5 книг, в которых об этом рассказывается без сложных рецептов и обещаний кардинально изменить жизнь за несколько дней.

"Парадокс стресса. Почему вам нужен стресс для долгой, здоровой и счастливой жизни" – Шэрон Хореш Бергквист

Фраза "избегайте стресса" звучит логично, но полностью избежать нагрузки невозможно. Врач Шэрон Хореш Бергквист предлагает посмотреть на него по-другому: важно различать кратковременный стресс, который может запускать адаптацию организма, и изнурительный хронический стресс.

Автор объясняет принцип гормезиса – способность организма становиться более устойчивым после умеренных нагрузок. Речь идет, в частности, о физической активности, питании, температурных воздействиях и ментальной нагрузке.

Бергквист – врач и доцент кафедры медицины Университета Эмори, которая занималась исследованиями в области здорового старения и здоровья мозга. Поэтому книга сочетает научные данные с практическими рекомендациями.

"Парадокс стресса" / yakaboo.ua

"В поисках неуловимого. Наука о силе настоящего момента" – Джо Марчант

Мы постоянно слышим о необходимости "жить настоящим", но что вообще такое это "сейчас"? Научная журналистка Джо Марчант ищет ответ на этот вопрос на стыке физики, нейронауки, психологии и космологии.

Книга рассказывает, почему время иногда кажется бесконечным, а иногда пролетает незаметно, как мозг формирует наше ощущение реальности и какую роль в этом играют внимание и память.

Марчант имеет докторскую степень по генетике, а ее предыдущая книга "Cure" стала бестселлером по версии The New York Times. В 2026 году "В поисках неуловимого" также вошла в список рекомендаций New Scientist и Next Big Idea Club.

"В поисках неуловимого" / yakaboo.ua

"Я против мозга. Как перестать себя запугивать и начать жить" – Хейли Моррис

Знакомая ситуация: третий час ночи, хочется спать, но мозг вдруг решает вернуться к той неудобной фразе, которую вы сказали десять лет назад. Именно такие моменты Хейли Моррис превращает в юмористический диалог между человеком, его мозгом, сердцем и другими частями тела.

Автор говорит о тревожности, свиданиях, психическом здоровье, телесности и других ситуациях, которые многие переживают, но не всегда готовы обсуждать.

Моррис – британская комедиантка и автор вирусных скетчей. Ее книга стала бестселлером The Sunday Times, а сама авторка была удостоена наград Funny Women Awards и Blogosphere Awards.

"Я против мозга" / yakaboo.ua

"Неожиданное путешествие. Как обрести силу, надежду и не потерять себя, заботясь о близких" – Эмма Хеминг Уиллис

У этой книги есть особая личная история. Эмма Хеминг Уиллис написала ее после того, как ее мужу, актеру Брюсу Уиллису, поставили диагноз "фронтотемпоральная деменция".

Вместе с его диагнозом изменилась и жизнь самой Эммы, которая оказалась в роли человека, ухаживающего за близким. Она объединила собственный опыт с советами специалистов по деменции, психологии и уходу.

Автор рассказывает о том, как просить о помощи, справляться с изменениями в поведении близкого человека и не воспринимать собственное истощение как доказательство любви.

"Неожиданное путешествие" стало мгновенным бестселлером The New York Times. Сегодня Хеминг Уиллис также занимается поддержкой семей, живущих с нейродегенеративными заболеваниями.

"Неожиданное путешествие" / yakaboo.ua

"Смелость жить вместе" – Ольга Гуцал

Даже если человек прекрасно справляется с карьерой, финансами и работой, это еще не значит, что он автоматически умеет строить здоровые отношения.

Украинская предпринимательница Ольга Гуцал предлагает смотреть на пару не как на поиск "идеального человека", а как на партнерство, которое постоянно меняется.

В книге речь идет о семейном бюджете, личных границах, распределении ответственности, новых договоренностях и даже о возможности расстаться, не превращая отношения в войну.

Для объяснения различных этапов близости Гуцал использует собственную модель "Завтрак – Обед – Ужин" – от романтического увлечения до зрелого партнерства.

"Смелость жить вместе" стала второй книгой автора после "Если прыгнули, то гребите", которая получила премию KBU Awards.

"Смелость жить вместе" / yakaboo.ua