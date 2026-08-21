Биг-Бен в Лондоне – это не башня: вы удивитесь, что на самом деле он так называется

Большинство людей называют "Биг-Бен" знаменитую часовую башню в Лондоне, но это не совсем верно. На самом деле так называется лишь огромный колокол, спрятанный внутри башни.

Само сооружение имеет другое название, которое оно получило лишь в 2012 году. О том, с чего взялось название "Биг-Бен" и что на самом деле скрывается за этим известным именем, рассказывает History.

Каково настоящее название Биг-Бена

На самом деле Биг-Беном называется огромный 13-тонный колокол внутри башни. Само сооружение в 2012 году в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II переименовали в Башню Елизаветы.

Интересно, что происхождение названия "Биг-Бен" точно не установлено. Одна из версий связывает его с Беном Каунтом – чемпионом по боксу без перчаток XIX века. В то же время наиболее вероятно, что колокол получил прозвище в честь сэра Бенджамина Холла – валлийского инженера-строителя и члена Палаты общин.

Биг-Бен / Фото Unsplash

Холл был первым комиссаром по строительству и руководил последними этапами восстановления здания Парламента после пожара 1834 года. Его имя также высечено на колоколе.

Эту версию подтверждает статья газеты The Times от 22 октября 1856 года. В ней, когда первый колокол прибыл в Парламент, сообщалось о предложении назвать его "Биг-Беном" в честь сэра Бенджамина Холла, во время пребывания которого в должности колокол был отлит.

Почему Биг-Бен неоднократно менял свой колокол

Первый колокол, предназначенный для башни, прибыл в Лондон в 1856 году. Однако он треснул еще до установки. Второй, более легкий колокол подняли на колокольню в октябре 1858 года.

Часы башни начали отсчитывать время 31 мая 1859 года. Уже 11 июля того же года впервые прозвучал новый колокол, который ударялся снаружи молотом, а не раскачивался, чтобы ударять язычком изнутри.

Впрочем, уже через два месяца тяжелый молот расколол колокол. Из-за этого Биг-Бен замолчал более чем на четыре года. Впоследствии колокол вернули на место, а вместо тяжелого молота установили более легкий, который начал бить по другой части колокола.